الولايات المتحدة
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واشنطن تفرض عقوبات ضد أربعة قضاة في "الجنائية الدولية" رداً على تحقيق في جرائم حرب أمريكية
فرضت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب عقوبات على أربعة قضاة في المحكمة الجنائية الدولية، في رد غير مسبوق على تحقيق المحكمة في جرائم حرب ارتكبتها القوات الأمريكية في أفغانستان، وإصدارها مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
واشنطن تفرض عقوبات ضد أربعة قضاة في "الجنائية الدولية" رداً على تحقيق في جرائم حرب أمريكية
المحكمة الجنائية الدولية / AP
6 يونيو 2025

وأفاد بيان صادر عن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، أمس الخميس، بأن واشنطن أدرجت على قائمة العقوبات كلاً من سولومي بالونجي بوسا من أوغندا، ولوز ديل كارمن إيبانيز كارانزا من بيرو، ورين أديلايد صوفي ألابيني جانسو من بنين، وبيتي هوهلر من سلوفينيا.

وقال روبيو، إن القضاة الأربعة، بصفتهم أعضاء في المحكمة الجنائية الدولية، شاركوا بشكل فعال في أعمال غير مشروعة ولا أساس لها تستهدف الولايات المتحدة أو إسرائيل، مؤكداً أن المحكمة مسيّسة وتدعي زوراً أن لديها سلطة مطلقة للتحقيق مع مواطني الولايات المتحدة وحلفائها وتوجيه الاتهامات إليهم ومحاكمتهم.

مصدر:TRT ARABI
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