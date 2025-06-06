وأفاد بيان صادر عن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، أمس الخميس، بأن واشنطن أدرجت على قائمة العقوبات كلاً من سولومي بالونجي بوسا من أوغندا، ولوز ديل كارمن إيبانيز كارانزا من بيرو، ورين أديلايد صوفي ألابيني جانسو من بنين، وبيتي هوهلر من سلوفينيا.

وقال روبيو، إن القضاة الأربعة، بصفتهم أعضاء في المحكمة الجنائية الدولية، شاركوا بشكل فعال في أعمال غير مشروعة ولا أساس لها تستهدف الولايات المتحدة أو إسرائيل، مؤكداً أن المحكمة مسيّسة وتدعي زوراً أن لديها سلطة مطلقة للتحقيق مع مواطني الولايات المتحدة وحلفائها وتوجيه الاتهامات إليهم ومحاكمتهم.