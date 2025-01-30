الأعمال والتكنولوجيا
2 دقيقة قراءة
سقطت بنهر.. قتلى في اصطدام مروحية عسكرية بطائرة ركاب بالقرب من واشنطن
تحطمت طائرة ركاب كانت تقوم برحلة داخلية، أمس الأربعاء، بعد اصطدامها بمروحية عسكرية في الجو بالقرب من مطار ريغان الوطني في واشنطن، وفق ما أفاد البيت الأبيض ومسؤولون في إدارة الطيران، ما أدى إلى وقف جميع الرحلات الجوية في المنطقة.
سقطت بنهر.. قتلى في اصطدام مروحية عسكرية بطائرة ركاب بالقرب من واشنطن
وحدات الاستجابة للطوارئ تجري عمليات بحث وإنقاذ في نهر بوتوماك بالقرب من مطار رونالد ريغان بواشنطن / صورة: AFP (AFP)
30 يناير 2025

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت لقناة "فوكس نيوز" إنه جرى إبلاغ الرئيس الأمريكي دونالد ترمب و"يبدو أن مروحية عسكرية اصطدمت بطائرة ركاب للرحلات الداخلية".

وهرعت طواقم إغاثة متعددة الأربعاء إلى موقع "حادث تحطم طائرة" في نهر بوتوماك في واشنطن،إذ أبلغ مطار ريغان الوطني عن إغلاق مدرجاته بسبب حالة طوارئ مستمرة.

وذكرت إدارة شرطة العاصمة واشنطن على منصة إكس أنها تستجيب "لحادث تحطم طائرة" في نهر بوتوماك"،مشيرة إلى أن "العديد من الوكالات تشارك في الاستجابة"، بينما أفاد جهاز الإطفاء في واشنطن وخدمات طوارىء أخرى عن "سقوط طائرة صغيرة في نهر بوتوماك" بالقرب من المطار.

في السياق، قال مسؤول أمريكي إن ثلاثة جنود بالجيش الأمريكي كانوا على متن هليكوبتر بلاك هوك، إذ لا يزال وضعهم غير معروف، بينما أفادت مصادر بسقوط قتلى وانتشال جثث إثر الحادثة.

وأكدت شركة أمريكان إيرلاينز أن الطائرة التابعة لها كانت قادمة في رحلة داخلية من ولاية كنساس، وعلى متنها 60 راكباً و4 من أفراد الطاقم لحظة وقوع الحادث في حدود التاسعة من مساء الأربعاء بالتوقيت المحلي.

ونقلت شبكة "سي بي إس" عن مصدر في الشرطة أن فرق الإنقاذ انتشلت جثث أكثر من 18 شخصاً حتى الآن من نهر بوتوماك، ولم يُعثر على ناجين.

كما نقلت وسائل إعلام أمريكية عن حاكم ولاية ميريلاند أن الشرطة أرسلت غواصة للموقع للمشاركة في جهود البحث.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إنه أُطلع بشكل كامل على ما وصفه بالحادث المروع، وأضاف أنه يتابع الموقف وسيقدم المزيد من التفاصيل فور ظهورها.

وعقب الحادث، جرى إغلاق مطار ريغان وتحويل الرحلات إلى مطار بالتيمور الدولي.

وقالت وكالة الطيران الفيدرالية الأمريكية إن المطار سيظل مغلقاً حتى الخامسة من صباح الجمعة بتوقيت واشنطن على أقل تقدير.

اكتشف
بعد طلب هولندا مراجعة اتفاقية الشراكة الأوروبية-الإسرائيلية.. باريس: أمر مشروع ندعو لمدارسته
بعد طلب هولندا مراجعة اتفاقية الشراكة الأوروبية-الإسرائيلية.. باريس: أمر مشروع ندعو لمدارسته
النرويج تنهي استثماراتها في شركة "باز" الإسرائيلية لدعمها المستوطنات بالضفة
النرويج تنهي استثماراتها في شركة "باز" الإسرائيلية لدعمها المستوطنات بالضفة
جيش الاحتلال يهدم منزلًا في جنوبي الضفة الغربية ويواصل عدوانه في طولكرم.. ووفاة أسيرة سابقة
جيش الاحتلال يهدم منزلًا في جنوبي الضفة الغربية ويواصل عدوانه في طولكرم.. ووفاة أسيرة سابقة
ويتكوف يصل إلى إسرائيل.. وعائلات الأسرى في غزة تطالب باتفاق خلال 24 ساعة
ويتكوف يصل إلى إسرائيل.. وعائلات الأسرى في غزة تطالب باتفاق خلال 24 ساعة
القسام تعلن الإفراج عن الجندي الإسرائيلي-الأمريكي عيدان ألكسندر اليوم
القسام تعلن الإفراج عن الجندي الإسرائيلي-الأمريكي عيدان ألكسندر اليوم
إسرائيل تُصدق على استئناف تسوية الأراضي في الضفة الغربية وسط رفض فلسطيني واسع
إسرائيل تُصدق على استئناف تسوية الأراضي في الضفة الغربية وسط رفض فلسطيني واسع
بعد محادثات ليومين.. اتفاق صيني-أمريكي بشأن الرسوم الجمركية
بعد محادثات ليومين.. اتفاق صيني-أمريكي بشأن الرسوم الجمركية
جماعة الحوثي تعلن أن طيراناً إسرائيلياً شنّ سلسلة غارات على محافظة الحُديدة
جماعة الحوثي تعلن أن طيراناً إسرائيلياً شنّ سلسلة غارات على محافظة الحُديدة
ترحيب بعزم حماس الإفراج عن ألكسندر.. ونتنياهو يزعم أن الاتفاق بلا مقابل ومعارضوه يرمونه بالفشل
ترحيب بعزم حماس الإفراج عن ألكسندر.. ونتنياهو يزعم أن الاتفاق بلا مقابل ومعارضوه يرمونه بالفشل
بعد اتصالات مع واشنطن.. حماس توافق على الإفراج عن الجندي عيدان ألكسندر في إطار جهود وقف إطلاق النار
بعد اتصالات مع واشنطن.. حماس توافق على الإفراج عن الجندي عيدان ألكسندر في إطار جهود وقف إطلاق النار
"قلق من مواصلة البناء".. هيئة البث العبرية: الجيش لم يدمر سوى ربع أنفاق حماس بغزة
"قلق من مواصلة البناء".. هيئة البث العبرية: الجيش لم يدمر سوى ربع أنفاق حماس بغزة
زيلينسكي يرى تفكير روسيا بإنهاء الحرب "علامة إيجابية" ويدعو لوقف النار من الغد
زيلينسكي يرى تفكير روسيا بإنهاء الحرب "علامة إيجابية" ويدعو لوقف النار من الغد
بعد جولة خليجية.. روبيو إلى تركيا برفقة ترمب لحضور اجتماع الناتو
بعد جولة خليجية.. روبيو إلى تركيا برفقة ترمب لحضور اجتماع الناتو
الاحتلال يدّعي أنه "سيؤمّن" نقل المساعدات إلى غزة.. وحماس تتهمه بارتكاب "جريمة حرب مركبة"
الاحتلال يدّعي أنه "سيؤمّن" نقل المساعدات إلى غزة.. وحماس تتهمه بارتكاب "جريمة حرب مركبة"
أردوغان مهنئاً بعيد الأم: لا نستطيع رد جميلهن
أردوغان مهنئاً بعيد الأم: لا نستطيع رد جميلهن
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us