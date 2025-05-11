وقال مكتب نتنياهو في بيان: "في عملية خاصة بقيادة الجيش الإسرائيلي والموساد، عُثر على جثمان تسفيكا فلدمان في سوريا وأُعيد إلى إسرائيل".

وأفاد مكتب نتنياهو بأن "استعادة رفات الجندي جرت بعملية خاصة للجيش والموساد في سوريا"، في انتهاك جديد لسيادة البلد العربي، فيما قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إنّ الإدارة السورية الجديدة لم تشارك "بأي شكل من الأشكال في استعادة رفات الجندي فيلدمان"، دون مزيد من التفاصيل.

وحتى الساعة 09:00 ت.غ لم تعقِّب الإدارة السورية الجديدة على ما قاله مكتب نتنياهو ولا على ما نشرته الهيئة العبرية.

وكان فيلدمان برتبة رقيب أول سقط في معركة السلطان يعقوب في يونيو/حزيران 1982 خلال حرب لبنان الأولى، وفق البيان.

ووقعت معركة السلطان يعقوب قبل نحو 43 عاماً، حيث اشتبك جيش الإحتلال والجيش السوري في سهل البقاع اللبناني، وأودت بحياة 21 جندياً إسرائيلياً، وأصيب أكثر من 30 آخرين، حسبما ذكرت صحيفة ذا تايمز أوف إسرائيل.



