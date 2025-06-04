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الكرملين: موعد المفاوضات المقبلة مع أوكرانيا سيحدد عندما تكون الأطراف مستعدة
صرّحت الرئاسة الروسية "الكرملين"، اليوم الأربعاء، بأن موعد جولة المفاوضات المقبلة مع أوكرانيا سيُحدّد بعد تقييم مسودتي المذكرتين اللتين قدمهما كل بلد للآخر.
الكرملين: موعد المفاوضات المقبلة مع أوكرانيا سيحدد عندما تكون الأطراف مستعدة
الجولة الثانية من محادثات السلام بين روسيا وأوكرانيا في اسطنبول / Reuters
منذ يوم واحد

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها متحدث "الكرملين" ديمتري بيسكوف، للصحفيين في موسكو، ذكر فيها أن الجانبين الروسي والأوكراني تبادلا الاثنين مسودتي مذكرتين تتضمنا رؤية كل منهما لإنهاء الحرب الدائرة بينهما منذ 3 أعوام.

وقال بيسكوف: "من الواضح أن تقييم المسودتين يتطلب وقتاً، وموعد جولة المفاوضات الجديدة سيُحدد عندما تكون الأطراف مستعدة".

والاثنين، استضافت إسطنبول جولة ثانية من المحادثات الروسية-الأوكرانية الرامية لإنهاء الحرب المستمرة منذ 2022.

واتفق الطرفان بمفاوضات إسطنبول على المضي قدماً في تبادل الأسرى، وقدم الجانب الروسي مذكرة تتضمن رؤيته لوقف إطلاق النار.

وأعلن فلاديمير ميدينسكي، رئيس الوفد الروسي بمفاوضات إسطنبول، أن الجانب الأوكراني قدّم مسودة مذكرة تتعلق بحل الأزمة وإحلال السلام بين البلدين.

ومنذ 24 فبراير/شباط 2022 تشن روسيا هجوماً عسكرياً على جارتها أوكرانيا، وتشترط لإنهائه تخلي كييف عن الانضمام لكيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره كييف "تدخلاً" في شؤونها.

مصدر:TRT ARABI
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