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الجيش المصري يعلن سقوط طائرة تدريب ومصرع طاقمها بسبب "عطل فني"
أعلن الجيش المصري، مساء اليوم الاثنين، سقوط طائرة تدريب ومصرع طاقمها جراء عطل فني.
الجيش المصري يعلن سقوط طائرة تدريب ومصرع طاقمها بسبب "عطل فني"
الجيش المصري يعلن سقوط طائرة تدريب ومصرع طاقمها / Reuters
19 مايو 2025

وأفاد بيان للمتحدث باسم الجيش العميد غريب عبد الحافظ عبر صفحته الرسمية بفيسبوك بأنه في "إطار تنفيذ النشاط التدريبي للقوات الجوية الاثنين، سقطت طائرة تدريب بإحدى مناطق التدريب واستشهد طاقمها".

وأرجع عبد الحافظ سبب سقوط الطائرة إلى "عطل فني"، ولفت إلى إنه "جارٍ اتخاذ الإجراءات اللازمة بإشراف الجهات المختصة".

ولم يقدم البيان تفاصيل بشأن موقع الحادث وعدد الضحايا.

 ويمتلك الجيش المصري أسطولاً متنوعاً من الطائرات المقاتلة والمروحيات من روسيا والولايات المتحدة وفرنسا.

وحوادث الطائرات العسكرية نادرة في مصر.

في نوفمبر/تشرين الثاني 2024، لقي ضابطان في سلاح الجو مصرعهما في أثناء تدريب. وقبلها بعامين تحطمت مقاتلة دون وقوع ضحايا.

وفي ديسمبر/كانون الأول 2019 نجا طيار من حادث تحطم بعد القفز بالمظلة.

مصدر:TRT ARABI
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