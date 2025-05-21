لبنان
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بيروت.. عون وعباس يؤكدان التزامهما حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية
اتفق الرئيس الفلسطيني محمود عباس ونظيره اللبناني جوزيف عون، اليوم الأربعاء، على تشكيل لجنة مشتركة لمتابعة أوضاع المخيمات الفلسطينية في لبنان، وأكدا التزامهما مبدأ حصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية.
بيروت.. عون وعباس يؤكدان التزامهما حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية
الرئيس اللبناني جوزيف عون ونظيره الفلسطيني محمود عباس، بيروت / AP
منذ ساعة واحدة

جاء ذلك في بيان مشترك صدر عقب لقائهما في قصر بعبدا الرئاسي شرقي بيروت، حيث "أكد الجانبان التزامهما مبدأ حصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية، وإنهاء أي مظاهر خارجة عن منطق الدولة".

كما شدد عباس وعون على "أهمية احترام سيادة لبنان واستقلاله ووحدة أراضيه"، وأعلنا "إيمانهما بأن زمن السلاح الخارج عن سلطة الدولة اللبنانية قد انتهى، لا سيما أن الشعبين اللبناني والفلسطيني تحمَّلا طيلة عقود طويلة، أثماناً باهظة وخسائر فادحة وتضحيات كبيرة".

وأشار البيان اللبناني-الفلسطيني إلى أن الطرفين "اتفقا على تعزيز التنسيق بين السلطات اللبنانية والفلسطينية لضمان الاستقرار داخل المخيمات الفلسطينية ومحيطها".

وفي وقت سابق اليوم، التقى الرئيس الفلسطيني محمود عباس، نظيره اللبناني جوزيف عون، في القصر الرئاسي، شرقي بيروت، ضمن زيارة رسمية تستمر 3 أيام لبحث تطورات القضية الفلسطينية والعلاقات الثنائية.

تأتي الزيارة فيما ترتكب إسرائيل بدعمٍ أمريكي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، جرائم إبادة جماعية في غزة، خلّفت أكثر من 175 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، بجانب مئات آلاف النازحين.

مصدر:TRT ARABI
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