وفي هذا السياق، قال المتحدث باسم هيئة الأنواء الجوية العراقية، عامر الجابر، إن "البلاد تأثرت بالكتلة الهوائية القطبية الباردة لا سيما بعد تساقط الثلوج على بعض المناطق الغربية والشمالية".

ورجّح الجابر، "انتهاء الموجة يوم الخميس المقبل"، حسب ما نقلته وكالة الأنباء الرسمية بالبلاد (واع). وأضاف أن "الموجة الباردة ستبدأ بالانحسار تدريجياً، وابتداء من الجمعة تعود درجات الحرارة العظمى إلى معدلاتها الطبيعية".

وبيّن الجابر أن "هطلاً للثلوج واقع في المناطق الغربية، بسبب تدني مستويات الرطوبة، إلا أن الأجواء تبقى قارسة البرودة كون الكتلة الباردة أصبحت جافة".

وأجرت مديرية تربية محافظة واسط العراقية، تغييراً على توقيت دوام المدارس خلال الأسبوع الحالي بسبب انخفاض درجات الحرارة، لتبدأ عند الـ9 صباحاً بدلاً من الـ8 بالتوقيت المحلي، طيلة أيام الأسبوع الحالي، نظراً إلى انخفاض درجات الحرارة، وفق "واع".

فيما قررت محافظتا صلاح الدين ونينوى، تعطيل الدوام الرسمي في المدارس الاثنين، فضلاً عن بدء دوام الموظفين في الدوائر الحكومية عند الساعة التاسعة صباحاً بدلاً من الساعة الثامنة صباحاً بسبب انخفاض درجات الحرارة. كما وجه محافظ كركوك ريبوار طه، الأحد، بتعطيل الدوام في المدارس الاثنين والثلاثاء المقبلين بسبب انخفاض درجات الحرارة، حسب المصدر ذاته.

طقس غير مستقر

في سياق متصل، أصدرت الأرصاد العمانية، الأحد، "تنبيهاً" عبر منشور بمنصة إكس، حذرت فيه من "فرص تشكل الضباب والسحب المنخفضة على أجزاء من عدة محافظات بينها العاصمة (مسقط)، خلال فترة آخر الليل وصباح الاثنين، قد تؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية".

وأفادت الأرصاد القطرية، في منشور الأحد، عبر إكس، برصد "سحب متفرقة مع غبار خفيف على بعض المناطق أحياناً، مع طقس بارد نسبياً ليلاً ورياح شمالية غربية-شمالية-شرقية، نشطة إلى قوية السرعة".

كما كشفت الأرصاد الجوية الكويتية، أن "الليل بارد إلى بارد جداً وغائم جزئياً إلى غائم ورياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً على المناطق الساحلية".

وتوقعت في منشور عبر "إكس" أن "يشهد نهار الاثنين، انخفاضاً ملحوظاً في درجة الحرارة مع طقس غائم جزئياً ورياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مع فرصة للغبار على المناطق المكشوفة".

وأصدر المركز الوطني للأرصاد السعودي، في سلسلة منشورات الأحد بمنصة إكس، إنذارات بتوقع حدوث أتربة مثارة ورياح نشطة وشبه انعدام في الرؤية الأفقية، بينها المنطقة الشرقية والحدود الشمالية.

كما حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، في منشورات عبر صفحتها بفيسبوك بـ"اضطراب الملاحة البحرية (غداً) الاثنين على البحر الأحمر وخليج السويس وارتفاع الأمواج (2.5-4) متر".

وأشارت الهيئة إلى أن "آخر صور الأقمار الصناعية الآن تشير إلى تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة على مناطق متفرقة من شمال البلاد يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة".