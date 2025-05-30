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تصعيد جديد.. غارات إسرائيلية تستهدف مناطق واسعة في لبنان
شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الجمعة 4 غارات استهدفت أطراف بلدة شمسطار في البقاع شرقي لبنان، ومواقع عسكرية ادعى أنها تابعة لحزب الله في الجنوب.
تصعيد جديد.. غارات إسرائيلية تستهدف مناطق واسعة في لبنان
خروقات جديدة.. غارات إسرائيلية على عدة مناطق جنوب لبنان / AP
منذ 8 ساعات

وحسب "الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية الرسمية، شنّ الطيران الحربي الإسرائيلي 4 غارات متتالية بدءاً من بعد منتصف الليل، على أطراف بلدة شمسطار، لجهة بلدة طاريا غرب بعلبك في البقاع شرقي لبنان.

وشن جيش الاحتلال مساء الخميس، غارات جوية على عدة مناطق بجنوب لبنان، في خرق جديد لاتفاق وقف إطلاق النار بين الجانبين.

وقال الجيش، في بيان: "شن سلاح الجو قبل قليل غارات استهدفت عدة مواقع عسكرية وبنى تحتية تابعة لحزب الله في أنحاء لبنان".

وزعم أن "من بين الأهداف المستهدفة بنية تحتية تحتوي على وسائل قتالية في منطقة صيدا، التي شهدت في الفترة الأخيرة محاولات من حزب الله لإعادة إعمارها بعد أن جرى قصفها في الماضي".

وادعى الجيش أنه "استهدف مواقع عسكرية تابعة لحزب الله في جنوب لبنان احتوت على منصات صاروخية".

وذكرت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية، أن "الطيران الحربي الإسرائيلي استهدف تلال الريحان في قضاء جزين، ومنطقة الجبور بكفرحونة، إضافة إلى قعقعية الصنوبر في جنوب البلاد".

وأشارت الوكالة إلى أنها سجلت تحليقاً مكثفاً للطيران الحربي الإسرائيلي في أجواء الجنوب كافة، إلى جانب طائرات مسيرة من دون صوت تحوم فوق منطقة الزهراني.

ويأتي هذا التصعيد بعد نحو ساعة من مقتل شخص برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في بلدة كفركلا جنوبي لبنان، وفق ما أفادت وزارة الصحة اللبنانية، من دون تقديم تفاصيل إضافية.

وذكرت الوكالة اللبنانية، أن عدداً من أهالي كفركلا نظموا وقفة احتجاجية مساء الخميس، استنكاراً لاستمرار إطلاق جيش الاحتلال النار على المدنيين داخل البلدة.

كما كثّف الطيران الحربي الإسرائيلي طلعاته، مساء الخميس، إذ حلق على علو منخفض فوق مختلف المناطق الجنوبية، وخاصة في أجواء قضاءي صور وبنت جبيل، وصولاً لأجواء الزهراني وصيدا، حسب الوكالة ذاتها.

وأمس الخميس، قُتل مواطن لبناني آخر جراء غارة شنتها طائرة مسيّرة إسرائيلية على منطقة حرج علي الطاهر في بلدة النبطية الفوقا جنوبي البلاد.

وهذه هي المرة الثانية التي تشن فيها إسرائيل غارات مكثفة بشكل لافت على لبنان خلال أسبوع، بعد غارات أخرى مماثلة في 22 مايو/أيار الجاري.

وفي 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023، شنت إسرائيل عدواناً على لبنان تحول إلى حرب واسعة في 23 سبتمبر/أيلول 2024، ما أسفر عن أكثر من 4 آلاف قتيل ونحو 17 ألف جريح، إضافة إلى نزوح نحو مليون و400 ألف شخص.

ورغم بدء سريان اتفاق لوقف إطلاق النار في 27 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، ارتكبت إسرائيل آلاف الخروقات التي خلفت أيضاً ما لا يقل عن 206 قتلى و501 جريح، وفق بيانات رسمية.

وفي تحدٍّ لاتفاق وقف النار، نفذ جيش الاحتلال انسحاباً جزئياً من جنوب لبنان، بينما يواصل احتلال 5 تلال لبنانية سيطر عليها في الحرب الأخيرة.

وتحتل إسرائيل منذ عقود أراضي في فلسطين وسوريا ولبنان، وترفض الانسحاب منها وقيام دولة فلسطينية مستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، على حدود ما قبل حرب 1967.


مصدر:TRT Arabi
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