وأوردت الوكالة أن “العدو الإسرائيلي نفَّذ اليوم عدواناً جوياً واسعاً هو الأعنف في بعض المناطق في العمق الجنوبي منذ انتهاء عدوان الـ66 يوماً”.

وذكرت الوكالة أن "الطيران المعادي شن 3 غارات على بلدات المحمودية وسجد ومرتفعات جبل الريحان في منطقة جزين".

وأضافت أن "الطيران الحربي المعادي شن غارتين على محيط بلدة الصوانة ومنطقة العزية بالقرب من بلدة القلية في قضاء صور".

قصف مبنى سكني

في السياق ذاته، قصف الطيران الحربي الإسرائيلي مبنى سكنياً في بلدة تول جنوبي لبنان، بعد وقت قصير من إنذار جيش الاحتلال الإسرائيلي بإخلائه والمباني المجاورة.

وقالت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية: "أغار العدو الإسرائيلي مستهدفاً المبنى المهدَّد في تول، على طريق عام تول-الدوير، بعد غارة تحذيرية"، دون مزيد من التفاصيل.

جاء ذلك بعد وقت قصير من إنذار جيش الاحتلال الإسرائيلي قاطني مبانٍ سكنية في بلدة تول التابعة لقضاء النبطية، بإخلائها فوراً، في إشارة إلى قصف سينفّذه في المنطقة.

يأتي ذلك فيما تواصل إسرائيل انتهاكها اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ أواخر العام الماضي، وتنفذ هجمات يومية في جنوب لبنان، كما تواصل احتلال 5 تلال لبنانية رئيسية، ضمن مناطق احتلتها في الحرب الأخيرة.

وفي وقت سابق اليوم الخميس، قتلت إسرائيل شخصاً وأصابت آخر، جراء غارة جوية وإطلاق نار على بلدات جنوب لبنان، في استمرار لانتهاكاتها اتفاق وقف إطلاق النار.

وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية بـ"سقوط شهيد" إثر غارة إسرائيلية استهدفت أطراف بلدتي رب ثلاثين ومركبا في قضاء مرجعيون، وأضافت: "أُصيب راعٍ أيضاً في بلدة الوزاني (جنوب)، بعد أن أطلقت قوات العدو (الإسرائيلي) النار عليه".

وفجر الخميس، استهدفت مسيَّرة إسرائيلية عدداً من الغرف الجاهزة في بلدة محيبيب الحدودية (جنوب)، وفق وكالة الأنباء اللبنانية، دون الحديث عن سقوط ضحايا.

وأفاد شهود عيان بأن عديداً من المدنيين في البلدة نصبوا تلك الغرف الجاهزة فوق أنقاض منازلهم التي دمَّرتها بالكامل القوات الإسرائيلية خلال الحرب الأخيرة.

وفي 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023، شنت إسرائيل عدواناً على لبنان تحوَّل إلى حرب واسعة في 23 سبتمبر/أيلول 2024، ما أسفر عن أكثر من 4 آلاف قتيل ونحو 17 ألف جريح، إضافةً إلى نزوح نحو مليون و400 ألف شخص.

ومنذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار في 27 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، ارتكبت إسرائيل أكثر من 3 آلاف خرق له، ما خلّف 204 قتلى و501 جريح على الأقل، وفق إحصاء استناداً إلى بيانات رسمية.