وقالت الوزارة في بيان إن "غارة للعدو الإسرائيلي بمسيّرة استهدفت أطراف حولا - قضاء مرجعيون، أدت إلى سقوط شهيد".

وأشارت إلى إصابة 3 أشخاص آخرين في واقعتين أخريين قرب الحدود.

وفي وقت سابق الاثنين، أصيب لبناني بجروح جراء إطلاق جنود للاحتلال الإسرائيلي النار عليه في بلدة كفركلا الحدودية، فيما ألقت مسيّرة إسرائيلية قنبلة على سيارة في بلدة الضهيرة جنوب لبنان.

وأفادت وزارة الصحة اللبنانية في بيان بإصابة مواطن في بلدة كفركلا بجروح جراء "إطلاق العدو الإسرائيلي النار باتجاهه".

ولاحقاً، أفادت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية بأن "المواطن م.ف. أصيب في بلدة كفركلا برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي بعد أن أطلقوا عليه النار".

وأضافت أن الإصابة جاءت في كتفه ما استدعى نقله إلى مستشفى مرجعيون الحكومي على الفور للمعالجة.

وفي وقت سابق اليوم، ذكرت الوكالة أن "مسيّرة إسرائيلية معادية ألقت قنبلة على سيارة في بلدة الضهيرة ما أدى الى تضرر السيارة".

وفي 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023، شنت إسرائيل عدواناً على لبنان تحول إلى حرب واسعة في 23 سبتمبر/أيلول 2024، ما أسفر عن أكثر من 4 آلاف قتيل ونحو 17 ألف جريح، إضافة إلى نزوح نحو مليون و400 ألف شخص.

ومنذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار في 27 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، ارتكبت إسرائيل ما لا يقل عن 2780 خرقاً له، ما خلّف 200 قتيل و491 جريحاً على الأقل، استناداً إلى بيانات رسمية.

وفيما يواصل الجيش اللبناني انتشاره في الجنوب تنفيذاً للاتفاق، تنصلت إسرائيل من استكمال انسحابها من جنوب لبنان بحلول 18 فبراير/شباط الماضي.

ونفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي انسحاباً جزئياً من لبنان وتواصل قواته احتلال 5 تلال لبنانية رئيسية، ضمن مناطق احتلتها في الحرب الأخيرة.​​​​​​​