الولايات المتحدة
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ترمب يهدد ماسك بـ"إنهاء العقود الحكومية".. وأسهم"تسلا" تنخفض بعد تصاعد التوتر بينهما
هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بـ"إنهاء العقود الحكومية" الممنوحة للملياردير إيلون ماسك، بعد توتر علاقتهما بسبب انتقادات لاذعة وجهها الأخير إلى مشروع قانون الضرائب عقب مغادرة منصبه في البيت الأبيض.
ترمب يهدد ماسك بـ"إنهاء العقود الحكومية".. وأسهم"تسلا" تنخفض بعد تصاعد التوتر بينهما
انخفاض أسهم "تسلا" بعد تصاعد التوتر بين ترمب وماسك / Reuters
6 يونيو 2025

وقال ترمب في منشور على منصة "تروث سوشيال"، الخميس: "أسهل طريقة لتوفير مليارات الدولارات من ميزانيتنا هي إلغاء الدعم الحكومي والعقود الممنوحة لإيلون".

وأضاف: "كنت أستغرب لماذا لم يفعل جو بايدن ذلك. إيلون كان يفقد مكانته، وقلت له أن يرحل. لقد ألغيت اللوائح التي كانت تُجبر الناس على شراء سيارات كهربائية لا يريدها أحد، وكان يعلم ذلك منذ شهور، لكنه جنّ جنونه في حينها".

في سياق ذلك، تأثرت أسهم شركة صناعة السيارات الكهربائية "تسلا" سلباً بالتصعيد بين رئيس التنفيذي إيلون ماسك والرئيس الأمريكي، حيث تراجعت أسهمها أكثر من 10%، ليصل سعر السهم إلى 298.38 دولاراً.

وفي تصريحات ومنشورات عدّة، أعرب ترمب عن خيبة أمله الكبيرة من التصريحات الحادة التي أدلى بها ماسك ضد مشروع قانون خفض الضرائب المطروح على أجندة الكونغرس، وذلك بعد مدّة وجيزة من مغادرة الأخير منصبه في البيت الأبيض.

وقال ترمب في تصريحات سابقة: "كانت علاقتي بإيلون جيدة جداً، لكني الآن لا أعلم إن كانت لا تزال كذلك. لقد شعرت بخيبة أمل كبيرة منه، رغم أنني قدّمت له الكثير من الدعم. لم يقل عني أشياء سيئة حتى الآن، لكني متأكد أنه سيفعل ذلك قريباً".

وردّ ماسك على تصريحات ترامب قائلاً: "لولاي، لكان ترامب خسر الانتخابات. الديمقراطيون كانوا سيسيطرون على مجلس النواب، والجمهوريون كانوا سيحصلون على أغلبية 51-49 فقط في مجلس الشيوخ".

مصدر:TRT Arabi
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