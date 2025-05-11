وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام أن القصف الإسرائيلي استهدف حي الرندة في الجهة الشرقية من بلدة عيتا الشعب. كما أفادت بأن القنبلة التي ألقتها المسيّرة انفجرت في منطقة تقع بين بلدتي يارين والضهيرة بمحافظة الجنوب.

وفي سياق متصل، أصيب مواطنان لبنانيان في بلدة مارون الراس الحدودية برصاص مطاطي أطلقته قوات الاحتلال، حسب مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة.

وفي 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023، شنت إسرائيل عدواناً على لبنان تحول إلى حرب واسعة في 23 سبتمبر/أيلول 2024، ما أسفر عن أكثر من 4 آلاف قتيل ونحو 17 ألف جريح، إضافة إلى نزوح نحو مليون و400 ألف شخص.

ومنذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، ارتكبت إسرائيل ما لا يقل عن 2777 خرقاً له، ما خلّف 199 قتيلاً و491 جريحاً على الأقل، وفق إحصاء للأناضول استنادا إلى بيانات رسمية.

وتنصلت إسرائيل من استكمال انسحابها من جنوب لبنان بحلول 18 فبراير/شباط الماضي، خلافاً للاتفاق، إذ نفذت انسحاباً جزئياً وتواصل احتلال 5 تلال لبنانية رئيسية، ضمن مناطق احتلتها في الحرب الأخيرة.