وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية، بأن مسيرة إسرائيلية استهدفت دراجة نارية على طريق المنصوري مجدل زون في قضاء صور، حيث أُبلغ عن وقوع إصابات، دون تفاصيل إضافية.

وفي 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023، شنت إسرائيل عدواناً على لبنان تحول إلى حرب واسعة في 23 سبتمبر/أيلول 2024، ما أسفر عن أكثر من 4 آلاف قتيل ونحو 17 ألف جريح، إضافة إلى نزوح نحو مليون و400 ألف شخص.

ومنذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار في 27 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، ارتكبت إسرائيل ما لا يقل عن 2780 خرقاً له، ما خلّف 200 قتيل و491 جريحاً على الأقل، وفق بيانات رسمية.

ويواصل الجيش اللبناني انتشاره في الجنوب تنفيذاً للاتفاق، وتنصلت إسرائيل من استكمال انسحابها من جنوب لبنان بحلول 18 فبراير/شباط الماضي. ونفذ جيش الاحتلال انسحاباً جزئياً من لبنان وتواصل قواته احتلال 5 تلال لبنانية رئيسية، ضمن مناطق احتلتها في الحرب الأخيرة.