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خرق جديد للهدنة.. مسيّرة إسرائيلية تستهدف غرفاً مدنية في بلدة جنوبي لبنان
استهدفت طائرة مسيّرة إسرائيلية فجر اليوم الخميس، عدداً من الغرف الجاهزة في بلدة محيبيب الحدودية جنوبيّ لبنان، في خرق جديد لاتفاق وقف إطلاق النار.
خرق جديد للهدنة.. مسيّرة إسرائيلية تستهدف غرفاً مدنية في بلدة جنوبي لبنان
دمار خلف الاحتلال الإسرائيلي في قرية عيتا الشعب جنوب لبنان / AP
22 مايو 2025

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام أن الغرف المستهدفة أقيمت فوق أنقاض منازل دمّرَتها الحرب الإسرائيلية الأخيرة، وكان يستخدمها عدد من المدنيين.

يأتي القصف في سياق الهجمات اليومية التي تشنّها إسرائيل جنوبيّ لبنان، رغم سريان اتفاق وقف إطلاق النار منذ أواخر العام الماضي، وسط استمرار احتلالها خمسة تلال لبنانية رئيسية.

وفي 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023 شنّت إسرائيل عدواناً على لبنان تَحوَّل إلى حرب واسعة في 23 سبتمبر/أيلول 2024، ما أسفر عن أكثر من 4 آلاف قتيل ونحو 17 ألف جريح، إضافة إلى نزوح نحو مليون و400 ألف شخص.

ومنذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي ارتكبت إسرائيل أكثر من 3 آلاف خرق له، ما خلّف 203 قتلى و500 جريح على الأقلّ، وفق إحصاء للأناضول استناداً إلى بيانات رسمية.

مصدر:TRT ARABI
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