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هجوم أوكراني ليلي بمسيّرات يتسبب بإغلاق 3 مطارات رئيسية في موسكو
أعلن مسؤولون روس أن السلطات أُجبرت على إغلاق المطارات الرئيسية الثلاثة في العاصمة موسكو عقب هجوم ليلي شنّته أوكرانيا استهدف المدينة.
هجوم أوكراني ليلي بمسيّرات يتسبب بإغلاق 3 مطارات رئيسية في موسكو
السلطات الروسية تغلق 3 مطارات رئيسية في العاصمة موسكو عقب هجومي أوكراني بالمسيرات / AP
6 مايو 2025

وذكر رئيس بلدية موسكو سيرغي سوبيانين على تطبيق تليغرام للتراسل أن ستّ طائرات أوكرانية مسيّرة على الأقل جرى تدميرها لدى اقترابها من موسكو.

وأشارت معلومات أولية إلى عدم وقوع "أضرار جسيمة أو إصابات" في موقع سقوط حطام الطائرات المسيّرة المدمرة بأحد الطرق السريعة الرئيسية المؤدية إلى المدينة.

وذكرت وكالة النقل الجوي الاتحادية الروسية (روسافياتسيا) على تطبيق تليغرام أنها وقفت الرحلات في كل المطارات التي تخدم موسكو وعددها أربعة لضمان سلامة الملاحة الجوية.

وفي اليوم السابق، دمرت وحدات الدفاع الجوي الروسية أربع طائرات مسيّرة أوكرانية عند اقترابها من موسكو، دون الإبلاغ عن وقوع إصابات أو أضرار. ولم يصدر تعليق حتى الآن من كييف بشأن أحدث هجوم.

وتقول أوكرانيا إن هجماتها بالطائرات المسيّرة تهدف إلى تدمير البنية التحتية المهمة لجهود موسكو الحربية وتأتي رداً على الهجوم الروسي المستمر على الأراضي الأوكرانية.

ومنذ 24 فبراير/شباط 2022 تشن روسيا هجوماً عسكرياً على جارتها أوكرانيا، تشترط لإنهائه تخلي كييف عن الانضمام إلى كيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره كييف "تدخلاً" في شؤونها.

مصدر:TRT Arabi
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