كثيرًا ما نرى صورًا لمشروبات الماتشا الجميلة التي جرى التقاطها بعناية من قبل المؤثرين في مجال الصحة على إنستغرام، وهم يتلذذون بـ "الماتشا الصباحية" التي تعد جزءًا أساسياً من روتينهم اليومي.

الماتشا، التي تُعتبر نوعًا من الشاي الأخضر المطحون، غزت الولايات المتحدة، وتحول قوامها الرغوي والحريري، المدعم بنكهة ترابية، إلى صيحة في جميع أرجاء البلاد.

يتزايد الطلب على الماتشا بسرعة عبر جميع أنحاء العالم، ومن المتوقع أن يرتفع حجم سوقها من 3.8 مليار دولار إلى 6.10 مليار دولار في السنوات الخمس القادمة.

تحتوي مشروبات الماتشا العادية على مضادات الأكسدة، وتدعم وظائف الكبد وصحة القلب والجلد، وتساعد في فقدان الوزن.

ماتشا لاتيه

أحد أفراد عائلة كارداشيان، المعروفة بتواجدها الكبير على وسائل التواصل الاجتماعي ومشاريعها التجارية، لديها وصفتها الخاصة بها للماتشا. وبفضل التأثير الكبير للعائلة على الثقافة الشعبية، فإن وصفة كورتني كارداشيان للماتشا قد أثارت موجة من التقليد، مما ساهم في انتشارها الكبير على المنصات الرقمية، ومن ثم في السوق.

أطلقت كورتني أيضًا علامتها التجارية الخاصة بمسحوق الماتشا، مما يبدو أنه محاولة لوضع بصمتها على قصة هذه البودرة الخضراء. تشمل مكونات "الماتشا المعتمدة من كورتني" نصف ملعقة صغيرة من مسحوق الماتشا، كوبين من حليب اللوز، وربع كوب من شراب القيقب العضوي.

كل ما عليك فعله هو غلي الحليب وإذابة الماتشا في الماء الساخن على الجانب. امزج الماتشا السائلة مع الحليب الساخن وأضف شراب القيقب. امزجها جيدًا، وستحصل على مشروب الماتشا.

بفضل هذه الوصفة، تُحوَّل الماتشا إلى مشروب سهل الاستهلاك في غضون 10 دقائق فقط. ومع ذلك، وسط جاذبية سرعة التحضير، يطرح النقاد عدداً من الاستفسارات.

فالوصفة، التي تحتوي على الحليب وذات طعم حلو، تختلف كثيرًا عن الطريقة التي يتم بها تحضير الماتشا في اليابان — بلد منشأ الماتشا.

الهوية اليابان

وفي رده على انطباعه عن "الماتشا لاتيه"، يقول توموهيزا واتانابي، طالب دكتوراه ياباني في السابعة والعشرين من عمره متخصص في علم البوليمرات لـ TRT: "أنا منفتح على التعديلات والتغييرات داخل وخارج اليابان للماتشا". ومع ذلك، فإن نقطة محورية أساسية تبقى غائبة بشكل ملحوظ عن السردية، وهي الهوية اليابانية للماتشا، بحسب طالب الدكتوراه الياباني.

يرجع الفضل في الشعبية العالمية المتزايدة للماتشا إلى مصطلح الغذاء الفائق، الذي يعني "طعام غني بالمغذيات يُعتبر مفيدًا للصحة والرفاهية".

يقول طالب الدكتوراه في الدراسات السياسية نيك دريهر في مقال له "غذاء من لا مكان": "لقد أصبحت الأطعمة الخارقة محورًا ثقافيًا في الولايات المتحدة، كل عام يقدم مجموعة من المنتجات الجديدة والرائجة، بالإضافة إلى مواد تسويقية وترويجية تعلن بفخر عن هذه الأطعمة كأحدث العجائب الغنية بالمغذيات".

وبينما أصبحت الماتشا أكثر وصولًا من أي وقت مضى، بفضل فوائدها الصحية، يجادل الكثيرون بأن المشروب قد وقع ضحية لاحتلال الثقافة الغربية.

تُجمع أوراق الشاي الخاصة بالماتشا يدويًا، حيث يتم اختيار أصغر الأوراق وألطفها، عادةً أعلى ورقتين أو ثلاث من كل فرع. هذا يضمن أعلى جودة ونكهة.

في اليابان، لا يُعتبر الماتشا مجرد مادة خام تنتظر التنقية أو إعادة الاختراع. تشير ليزا إم هيلدكي، أستاذة الفلسفة في كلية غوستافوس أدولفوس في سانت بيتر، مينيسوتا، إلى مفاهيم الجدة والغموض، التي تحددها كأصل لـ "استعمار الغذاء"، وهو مصطلح تقدمه في كتابها "رغبات غريبة: تأملات في مغامرة الغذاء"، حيث تستعرض أنماط المغامرين في تناول الطعام من الأوروبيين والأمريكيين، وتوضح ميلاً مقلقًا لتجاهل الأسس الثقافية والتقليدية لتلك الأغذية.

ترتبط الماتشا تاريخيًا وثقافيًا وفلسفيًا باليابان، فقد كانت منتجًا ثقافيًا لا غنى عنه وركيزة من الطقوس التقليدية لتناول الشاي الياباني، المسمى "سادو" أو "تشادو"، الذي يمارس منذ أكثر من خمسة قرون.

منذ إدخالها إلى الولايات المتحدة، خضعت الماتشا لتحول يجعلها تُعتبر "غذاء من لا مكان" — وكأنها وُلدت من جديد على الأراضي الأمريكية. يثير هذا التطور تساؤلاً ملحًا: هل يشارك المستهلكون والمسوقون للماتشا، الذين ينتجون وينشرون خطابًا مشبعًا بالاستعمار الثقافي، بشكل غير متعمد في ما يصفه كثيرون بأنه استعمار غذائي؟