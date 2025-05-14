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إسرائيل تزعم اغتيال قيادي في حزب الله.. و"يونيفيل" تُدين استهداف جيش الاحتلال المباشر لقواتها
صعّد جيش الاحتلال الإسرائيلي عملياته في جنوب لبنان اليوم الأربعاء، مدّعياً اغتيال أحد قادة حزب الله في غارة جوية استهدفت منطقة "قعقعية الجسر"، فيما عبّرت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في الجنوب (يونيفيل) عن قلقها إثر استهداف إسرائيل المباشر لمواقعها.
إسرائيل تزعم اغتيال قيادي في حزب الله.. و"يونيفيل" تُدين استهداف جيش الاحتلال المباشر لقواتها
"يونيفيل" تدين أول استهداف مباشر من جيش الاحتلال لقواتها منذ الهدنة / Reuters
14 مايو 2025

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان، إن طائراته أغارت على "قعقعية الجسر" جنوبي لبنان وقضت على "قائد مجمع قبريخا" في حزب الله، دون أن يذكر اسمه.

وأفادت وزارة الصحة اللبنانية بمقتل شخص واحد في الغارة، دون تحديد هويته، فيما لم يصدر تعليق رسمي من حزب الله.

ووفق الوكالة الوطنية اللبنانية، استهدفت طائرة مسيّرة إسرائيلية مركبة في المنطقة، كما سقطت طائرة إسرائيلية أخرى في بلدة شبعا نتيجة عطل فني، دون وقوع إصابات.

في سياق متصل، أصدرت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في جنوب لبنان "يونيفيل" بياناً، أعربت فيه عن قلقها إزاء "السلوك العدائي الإسرائيلي تجاه جنودها وممتلكاتها".

وأكدت رصد إطلاق نار مباشر من جنوب "الخط الأزرق" أصاب قاعدة تابعة لها قرب كفرشوبا أمس الثلاثاء، في أول إصابة مباشرة لموقعها منذ سريان اتفاق وقف إطلاق النار في 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2024.

وأضاف البيان أن القوات الأممية رصدت 4 حوادث أخرى أطلق فيها جيش الاحتلال الإسرائيلي نيرانه قرب مواقعها، كما وثقت استخدام أشعة ليزر ضد دورياتها من دبابات إسرائيلية في علما الشعب ومارون الراس، وتحليق طائرات استطلاع فوق مقارها شرق بلدة حولا.

وتشير البيانات إلى أن إسرائيل ارتكبت ما لا يقل عن 2777 خرقاً منذ بدء الاتفاق في لبنان، أسفرت عن مقتل 199 شخصاً وإصابة 491 آخرين.

وفيما يواصل الجيش اللبناني انتشاره في الجنوب تنفيذاً للاتفاق، تنصلت إسرائيل من استكمال انسحابها من جنوب لبنان بحلول 18 فبراير/شباط الماضي، خلافاً للاتفاق.

وفي 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023، شنت إسرائيل عدواناً على لبنان تحول إلى حرب واسعة في 23 سبتمبر/أيلول 2024، ما أسفر عن أكثر من 4 آلاف قتيل ونحو 17 ألف جريح، إضافة إلى نزوح نحو مليون و400 ألف شخص.

ومنذ عقود تحتلّ إسرائيل أراضي في لبنان وفلسطين وسوريا، وترفض الانسحاب منها وقيام دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية، على حدود ما قبل حرب 1967.

مصدر:TRT Arabi
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