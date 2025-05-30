وقالت هيئة محامي الطوارئ في بيان، إن طائرة مسيّرة قصفت مستشفى الأبيض - الضمان، مما أدى إلى مقتل 6 أشخاص وإصابة 15 آخرين، بينهم مرضى ومرافقون وكوادر طبية.

وأشار البيان إلى أن القصف تسبَّب في أضرار واسعة في المستشفى وتوقفه عن تقديم الخدمات، مما يفاقم الوضع الصحي في المدينة.

وأكدت الهيئة أن هذا الهجوم يُعد جريمة حرب وانتهاكاً جسيماً للقانون الدولي الإنساني، محملةً قوات الدعم السريع مسؤوليته، وطالبت بمحاسبة قادتها.

ولم يصدر تعقيب فوري من جانب قوات الدعم السريع، كما لم تؤكد السلطات الرسمية حصيلة الضحايا حتى الساعة 09:55 تغ.

وفي وقت سابق اليوم، أعلن مستشفى الأبيض خروجه عن الخدمة جراء تعرضه لهجوم بطائرة مسيّرة لقوات الدعم السريع تسبّب في أضرار كبيرة بالمستشفى الواقع في مدينة الأبيض، عاصمة ولاية شمال كردفان.

وفي 15 مايو/أيار الجاري استهدفت طائرة مسيَّرة تابعة للقوات نفسها مستشفى السلاح الطبي بمدينة الأبيض، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى، حسب ما أفادت به السلطات السودانية.

ومنذ فترة، تتهم السلطات السودانية قوات الدعم السريع بشن هجمات بطائرات مسيّرة على منشآت مدنية، بينها محطات كهرباء وبنية تحتية في مدن البلاد الشمالية والشرقية، دون تعليق من الأخيرة.

ويخوض الجيش السوداني و"الدعم السريع" منذ منتصف أبريل/نيسان 2023 حرباً خلّفت أكثر من 20 ألف قتيل ونحو 15 مليون نازح ولاجئ، وفقاً للأمم المتحدة والسلطات المحلية، فيما قدّرت دراسة أعدّتها جامعات أمريكية عدد القتلى بنحو 130 ألفاً.