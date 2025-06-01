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وفد روسيا يصل إلى إسطنبول للمشاركة في المفاوضات.. وزيلينسكي: سنسعى لإحراز بعض التقدم في مسار السلام
وصل الوفد الروسي إلى إسطنبول مساء الأحد، للمشاركة في مفاوضات السلام مع أوكرانيا المقرر عقدها الاثنين، فيما أكّد الرئيس فولوديمير زيلينسكي أن وفد بلاده سيعمل على إحراز "بعض التقدم" نحو تحقيق السلام.
وفد روسيا يصل إلى إسطنبول للمشاركة في المفاوضات.. وزيلينسكي: سنسعى لإحراز بعض التقدم في مسار السلام
الوفد الروسي يصل إلى إسطنبول للمشاركة في المفاوضات مع أوكرانيا / AA
منذ 10 ساعات

ومن المقرر أن يُعقد لقاء بين الوفدين الروسي والأوكراني في قصر تشيراغان في الجانب الأوروبي من إسطنبول.

وفي وقت سابق الأحد أعلن زيلينسكي أن الوفد الأوكراني سيعمل على إحراز "بعض التقدم" نحو تحقيق السلام في المفاوضات التي ستُعقد في إسطنبول، “على الرغم من عدم تسليم روسيا مذكرة وقف إطلاق النار لهم”.

وذكر زيلينسكي في كلمة مصورة نشرها مساء الأحد على منصة إكس، أنه التقى وزير دفاعه رستم عمروف، الذي سيرأس الوفد الأوكراني في المفاوضات، ومسؤولين آخرين.

وأشار إلى أنهم سيواصلون عرض القضايا التي يمكن أن تضمن وقف إطلاق نار كاملاً وغير مشروط وسلاماً دائماً وموثوقاً به، على الجانب الروسي في المفاوضات، وأوضح أن روسيا لم تسلّم بعدُ مذكرة تفاهم بشأن وقف إطلاق النار لأوكرانيا وتركيا والولايات المتحدة.

والأربعاء قال لافروف إنهم عرضوا على أوكرانيا عقد جولة جديدة من المفاوضات في إسطنبول في 2 يونيو/حزيران الجاري، وإن فلاديمير ميدينسكي، مستشار الرئيس الروسي، سيقود الوفد.

وفي 15 و16 مايو/أيار المنصرم استضافت إسطنبول مفاوضات سلام بين روسيا وأوكرانيا انتهت بالتوصل إلى اتفاق على تبادل ألفَي أسير بين البلدين.

ومنذ 24 فبراير/شباط 2022، تشنّ روسيا هجوماً عسكرياً على جارتها أوكرانيا تشترط لإنهائه تخلّي كييف عن الانضمام إلى كيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره كييف "تدخُّلاً" في شؤونها.

مصدر:TRT Arabi
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