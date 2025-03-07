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ترمب يوقّع على مرسوم رئاسي لإنشاء "احتياطي استراتيجي من البيتكوين"
وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، أمس الخميس، أمراً تنفيذياً ستنشئ الحكومة الأمريكية بموجبه "احتياطياً استراتيجياً من البيتكوين"، وهو ما يمثل دعماً كبيراً لصناعة العملات المشفرة التي أسهمت بسخاء في تمويل حملته الرئاسية الأخيرة.
ترمب يوقّع على مرسوم رئاسي لإنشاء "احتياطي استراتيجي من البيتكوين"
ترمب يوقع على مرسوماً رئاسياً لإنشاء احتياطي من البيتكوين / Reuters
7 مارس 2025

وقال ديفيد ساكس، مستشار البيت الأبيض للذكاء الصناعي والعملات الرقمية، على شبكات التواصل الاجتماعي، إن هذا الاحتياطي سيكون "نوعاً من فورت نوكس رقمي".

وفي الولايات المتحدة، فورت نوكس هو المكان الذي تخزن فيه الحكومة الأمريكية احتياطاتها من الذهب.وفقاً لساكس، تمتلك الولايات المتحدة بالفعل نحو 200 ألف بيتكوين، تبلغ قيمتها زهاء 17,5 مليار دولار بالأسعار الحالية.

وقد حُصل على هذه الأصول من جانب المحاكم ولم يجرِ شراؤها من الحكومة الأمريكية. وستُنقل هذه الأصول إلى هذا الاحتياطي الاستراتيجي، إذ ستُخزَّن إلى أجل غير مسمى.

وخسر سعر البيتكوين ما يصل إلى 5,7% بعد هذا الإعلان، إذ أبدى السوق خيبة من عدم وجود سياسة شراء عامة للعملات الرقمية.

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