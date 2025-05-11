أخبار العالم
1 دقيقة قراءة
"إعادة ضبط كاملة".. ترمب يؤكّد إحراز "تقدُّم كبير" في محادثات الرسوم الجمركية مع الصين
أكّد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب السبت، إحراز تقدُّم كبير في محادثات الرسوم الجمركية مع الصين في ختام اليوم الأول منها بين كبار مسؤولي البلدين في سويسرا.
"إعادة ضبط كاملة".. ترمب يؤكّد إحراز "تقدُّم كبير" في محادثات الرسوم الجمركية مع الصين
ترمب: أمريكا والصين تفاوضتا على "إعادة ضبط كاملة" في سويسرا / Reuters
11 مايو 2025

وقال ترمب في منشور على منصة تروث سوشيال للتواصل الاجتماعي: "كان اجتماعنا اليوم مع الصين في سويسرا ممتازاً؛ ناقشنا عديداً من الأمور واتفقنا على كثير".

وأضاف "إعادة ضبط كاملة جرى التفاوض عليها بطريقة ودية لكن بنَّاءة، نريد أن نرى انفتاحاً صينياً على الشركات الأمريكية، من أجل مصلحة الصين والولايات المتحدة. أُحرِزَ تَقدُّم كبير!".

كانت الصين وصفت المحادثات السبت بأنها "خطوة مهمة".

واستمر الاجتماع أكثر من 10 ساعات، وضمّ وزير الخزانة سكوت بيسنت، والممثل التجاري الأمريكي جاميسون جرير، ووفداً برئاسة هي ليفينغ نائب رئيس الوزراء الصيني.

ومنذ عودته إلى البيت الأبيض في يناير/كانون الثاني، فرض دونالد ترمب رسوماً جمركية وصلت إلى 145% على السلع القادمة من الصين، إضافة إلى الرسوم المفروضة في الأساس.

مصدر:TRT Arabi
اكتشف
بعد طلب هولندا مراجعة اتفاقية الشراكة الأوروبية-الإسرائيلية.. باريس: أمر مشروع ندعو لمدارسته
بعد طلب هولندا مراجعة اتفاقية الشراكة الأوروبية-الإسرائيلية.. باريس: أمر مشروع ندعو لمدارسته
النرويج تنهي استثماراتها في شركة "باز" الإسرائيلية لدعمها المستوطنات بالضفة
النرويج تنهي استثماراتها في شركة "باز" الإسرائيلية لدعمها المستوطنات بالضفة
جيش الاحتلال يهدم منزلًا في جنوبي الضفة الغربية ويواصل عدوانه في طولكرم.. ووفاة أسيرة سابقة
جيش الاحتلال يهدم منزلًا في جنوبي الضفة الغربية ويواصل عدوانه في طولكرم.. ووفاة أسيرة سابقة
ويتكوف يصل إلى إسرائيل.. وعائلات الأسرى في غزة تطالب باتفاق خلال 24 ساعة
ويتكوف يصل إلى إسرائيل.. وعائلات الأسرى في غزة تطالب باتفاق خلال 24 ساعة
القسام تعلن الإفراج عن الجندي الإسرائيلي-الأمريكي عيدان ألكسندر اليوم
القسام تعلن الإفراج عن الجندي الإسرائيلي-الأمريكي عيدان ألكسندر اليوم
إسرائيل تُصدق على استئناف تسوية الأراضي في الضفة الغربية وسط رفض فلسطيني واسع
إسرائيل تُصدق على استئناف تسوية الأراضي في الضفة الغربية وسط رفض فلسطيني واسع
بعد محادثات ليومين.. اتفاق صيني-أمريكي بشأن الرسوم الجمركية
بعد محادثات ليومين.. اتفاق صيني-أمريكي بشأن الرسوم الجمركية
جماعة الحوثي تعلن أن طيراناً إسرائيلياً شنّ سلسلة غارات على محافظة الحُديدة
جماعة الحوثي تعلن أن طيراناً إسرائيلياً شنّ سلسلة غارات على محافظة الحُديدة
ترحيب بعزم حماس الإفراج عن ألكسندر.. ونتنياهو يزعم أن الاتفاق بلا مقابل ومعارضوه يرمونه بالفشل
ترحيب بعزم حماس الإفراج عن ألكسندر.. ونتنياهو يزعم أن الاتفاق بلا مقابل ومعارضوه يرمونه بالفشل
بعد اتصالات مع واشنطن.. حماس توافق على الإفراج عن الجندي عيدان ألكسندر في إطار جهود وقف إطلاق النار
بعد اتصالات مع واشنطن.. حماس توافق على الإفراج عن الجندي عيدان ألكسندر في إطار جهود وقف إطلاق النار
"قلق من مواصلة البناء".. هيئة البث العبرية: الجيش لم يدمر سوى ربع أنفاق حماس بغزة
"قلق من مواصلة البناء".. هيئة البث العبرية: الجيش لم يدمر سوى ربع أنفاق حماس بغزة
زيلينسكي يرى تفكير روسيا بإنهاء الحرب "علامة إيجابية" ويدعو لوقف النار من الغد
زيلينسكي يرى تفكير روسيا بإنهاء الحرب "علامة إيجابية" ويدعو لوقف النار من الغد
بعد جولة خليجية.. روبيو إلى تركيا برفقة ترمب لحضور اجتماع الناتو
بعد جولة خليجية.. روبيو إلى تركيا برفقة ترمب لحضور اجتماع الناتو
الاحتلال يدّعي أنه "سيؤمّن" نقل المساعدات إلى غزة.. وحماس تتهمه بارتكاب "جريمة حرب مركبة"
الاحتلال يدّعي أنه "سيؤمّن" نقل المساعدات إلى غزة.. وحماس تتهمه بارتكاب "جريمة حرب مركبة"
أردوغان مهنئاً بعيد الأم: لا نستطيع رد جميلهن
أردوغان مهنئاً بعيد الأم: لا نستطيع رد جميلهن
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us