وقال ترمب في منشور على منصة تروث سوشيال للتواصل الاجتماعي: "كان اجتماعنا اليوم مع الصين في سويسرا ممتازاً؛ ناقشنا عديداً من الأمور واتفقنا على كثير".

وأضاف "إعادة ضبط كاملة جرى التفاوض عليها بطريقة ودية لكن بنَّاءة، نريد أن نرى انفتاحاً صينياً على الشركات الأمريكية، من أجل مصلحة الصين والولايات المتحدة. أُحرِزَ تَقدُّم كبير!".

كانت الصين وصفت المحادثات السبت بأنها "خطوة مهمة".

واستمر الاجتماع أكثر من 10 ساعات، وضمّ وزير الخزانة سكوت بيسنت، والممثل التجاري الأمريكي جاميسون جرير، ووفداً برئاسة هي ليفينغ نائب رئيس الوزراء الصيني.

ومنذ عودته إلى البيت الأبيض في يناير/كانون الثاني، فرض دونالد ترمب رسوماً جمركية وصلت إلى 145% على السلع القادمة من الصين، إضافة إلى الرسوم المفروضة في الأساس.