Aktori spanjoll fitues i çmimit Oscar, Javier Bardem, ka dënuar ushtrinë izraelite për adoptimin e "logjikës naziste të terrorit dhe çnjerëzimit" ndaj palestinezëve.
Bardem ndau një video në platformën e kompanisë amerikane të rrjeteve sociale, Instagram, ku shfaqej një snajperist izraelit që qëllonte një palestinez për qejf, dhe tha: "IDF-t (Forcat e Mbrojtjes së Izraelit) janë NAZISTË."
Në mbishkrimin e postimit, ai e krahasoi këtë akt me skena nga filmi Schindler's List, duke sjellë në mendje figurën e oficerit nazist Amon Goth, i cili, sipas tij, "përfaqësonte banalitetin e së keqes dhe pandëshkueshmërinë e mizorisë brenda një aparati ushtarak shtypës."
"Sot, e njëjta logjikë terrori dhe çnjerëzimi është ajo që IDF-ja po zbaton kundër popullit palestinez", shtoi ai.
Videoja qarkulloi për herë të parë online në vitin 2018 dhe besohet se lidhet me një incident të ndodhur në dhjetor 2017, kur një snajper izraelit qëlloi dhe plagosi një burrë në këmbë.
Bardem njihet për kritikën e tij ndaj sulmeve të Izraelit në Gaza, pasi edhe më herët ka dënuar qeverinë izraelite për kryerjen e "krimeve kundër njerëzimit" në Gazën e rrethuar dhe ka bërë thirrje që komuniteti ndërkombëtar t’i mbante përgjegjës autorët.
Një hetim i përbashkët nga The Guardian, publikimi izraelito-palestinez +972 Magazine dhe media hebreje Local Call zbuloi të enjten se pesë nga gjashtë palestinezët e vrarë nga forcat izraelite në Gaza janë civilë, sipas të dhënave të vetë ushtrisë izraelite.
Izraeli ka vrarë mbi 62.100 palestinezë, kryesisht gra dhe fëmijë, në masakrën e tij në enklavën e bllokuar që nga viti 2023.
Personalitetet e njohura kundër gjenocidit
Bardem nuk është aktori i vetëm i famshëm i Hollywoodit që ka dënuar gjenocidin e Izraelit në enklavën e rrethuar.
Një numër i madh figurash të njohura kanë dënuar masakrën dhe kanë kërkuar armëpushim të menjëhershëm.
Në maj, mbi 380 figura të Hollywoodit nënshkruan një letër të hapur për të dënuar gjenocidin e Izraelit në Gaza, mes tyre edhe vetë Bardem, Richard Gere, fituesja e Oscarit Susan Sarandon, Mark Ruffalo, Andrew Garfield dhe të tjerë.
Jashtë Hollywoodit, personalitete dhe figura të tjera kanë bërë thirrje për lejimin e ndihmës humanitare, të cilën Izraeli e ka bllokuar si pjesë e spastrimit etnik.
Ikona e muzikës pop, Madonna, së fundmi i ka bërë thirrje Papës LEO XIV të vizitojë Gazën për të sjellë dritë mbi vuajtjet e palestinezëve "para se të jetë shumë vonë."
Ylli i Liverpoolit, Mohamed Salah, ka kritikuar UEFA-n për homazhin e dobët ndaj Suleiman Al-Obeid, i njohur si "Peleja palestinez", pasi nuk e dënoi Izraelin për vrasjen e tij ndërsa priste ndihma në Gaza. Ai gjithashtu më herët ka bërë thirrje për një armëpushim të menjëhershëm dhe për akses në ndihma humanitare.