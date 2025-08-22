BOTA
2 minuta leximi
Shefi i diplomacisë holandeze jep dorëheqje pasi bllokohen masat kundër Izraelit
Veldkamp tha se qeveria tashmë ka ndërmarrë hapa të rëndësishëm, por ai ndjeu presion për të vepruar më tej në lidhje me situatën në Qytetin Gaza dhe Bregun Perëndimor.
10 orë më parë

Ministri i Punëve të Jashtme i Holandës, Caspar Veldkamp, ka dhënë dorëheqje pasi propozimet e tij për masa shtesë kundër Izraelit u bllokuan nga partnerët e koalicionit.

Veldkamp tha se qeveria tashmë ka ndërmarrë hapa të rëndësishëm, por ai ndjeu presion për të vepruar më tej në lidhje me situatën në Qytetin Gaza dhe Bregun Perëndimor.

Me partitë VVD dhe BBB që kundërshtojnë çdo masë të re, Veldkamp tha se nuk beson më se mund të zbatojë planet e tij dhe vendosi të japë dorëheqjen.

Dorëheqja vjen pas një zotimi që Veldkamp i bëri parlamentit holandez për të futur ato që ai i quajti “masa të nevojshme” kundër Izraelit, një veprim për të cilin ai nuk ishte koordinuar me partnerët e tij të koalicionit.

Më herët, agjencia e OKB-së për refugjatët palestinezë konfirmoi se uria në Gaza u shkaktua qëllimisht nga qeveria izraelite, pas një konfirmimi zyrtar nga sistemi global i monitorimit të urisë IPC, i mbështetur nga OKB-ja.

Izraeli ka vrarë të paktën 62.300 palestinezë në Gaza që nga tetori i vitit 2023. Fushata ushtarake ka shkatërruar enklavën, e cila po përballet me uri të rëndë.

Nëntorin e vitit të kaluar, Gjykata Ndërkombëtare Penale lëshoi ​​urdhërarreste ndaj kryeministrit izraelit, Benjamin Netanyahu dhe ish-ministrit të Mbrojtjes, Yoav Gallant, duke i akuzuar për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit në Gaza.

Izraeli gjithashtu përballet me një padi gjenocidi në Gjykatën Ndërkombëtare të Drejtësisë për luftën në enklavën palestineze.


BURIMI:TRT Balkan dhe Agjencitë
