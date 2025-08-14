Të enjten, dronët izraelitë hodhën fletushka paralajmëruese mbi qytetin jugor libanez të Shebaa, duke u bërë thirrje banorëve të qëndrojnë larg zonave të caktuara pranë kufirit, raportuan mediat lokale.
Fletushkat theksonin një zonë të shënuar me të kuqe dhe u bënin thirrje banorëve të mos i afroheshin, sipas agjencisë shtetërore libaneze të lajmeve NNA.
Në një incident të veçantë, një dron izraelit hodhi një pajisje shpërthyese mbi një automjet në Shebaa, i cili më herët ishte goditur me një granatë shurdhuese.
Agjencia NNA raportoi gjithashtu se avionë pa pilot izraelitë po fluturonin në lartësi të ulët mbi Bejrut dhe rrethinat e tij, mes tensioneve të rritura rajonale.
Sipas NNA-së, një polic libanez u plagos kur një dron izraelit goditi një motoçikletë në qytetin jugor të Aitarounit.
Luftimet ndërkufitare mes Izraelit dhe Hezbollahut nisën në tetor 2023 dhe u përshkallëzuan në një luftë të përmasave të plota në shtator 2024. Rreth 4.000 persona, përfshirë edhe udhëheqësin e Hezbollahut, Hasan Nasrallah, u vranë, ndërsa rreth 17.000 të tjerë u plagosën.
Një armëpushim u arrit në nëntor, por forcat izraelite kanë kryer pothuajse çdo ditë sulme në jug të Libanit, duke pretenduar se po synojnë aktivitetin e Hezbollahut.
Sipas marrëveshjes së armëpushimit, Izraeli duhej të tërhiqej plotësisht nga jugu i Libanit deri më 26 janar, por afati u shty për më 18 shkurt pasi Tel Avivi refuzoi të zbatonte detyrimin. Izraeli ende mban një prani ushtarake në pesë poste kufitare.