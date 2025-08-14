LINDJA E MESME
Mediat lokale raportojnë se ka mbetur i plagosur një polic gjatë një sulmi me dron izraelit në Aitaroun, në jug të Libanit.
14 Gusht 2025

Të enjten, dronët izraelitë hodhën fletushka paralajmëruese mbi qytetin jugor libanez të Shebaa, duke u bërë thirrje banorëve të qëndrojnë larg zonave të caktuara pranë kufirit, raportuan mediat lokale.

Fletushkat theksonin një zonë të shënuar me të kuqe dhe u bënin thirrje banorëve të mos i afroheshin, sipas agjencisë shtetërore libaneze të lajmeve NNA.

Në një incident të veçantë, një dron izraelit hodhi një pajisje shpërthyese mbi një automjet në Shebaa, i cili më herët ishte goditur me një granatë shurdhuese.

Agjencia NNA raportoi gjithashtu se avionë pa pilot izraelitë po fluturonin në lartësi të ulët mbi Bejrut dhe rrethinat e tij, mes tensioneve të rritura rajonale.

Sipas NNA-së, një polic libanez u plagos kur një dron izraelit goditi një motoçikletë në qytetin jugor të Aitarounit.

Luftimet ndërkufitare mes Izraelit dhe Hezbollahut nisën në tetor 2023 dhe u përshkallëzuan në një luftë të përmasave të plota në shtator 2024. Rreth 4.000 persona, përfshirë edhe udhëheqësin e Hezbollahut, Hasan Nasrallah, u vranë, ndërsa rreth 17.000 të tjerë u plagosën.

Një armëpushim u arrit në nëntor, por forcat izraelite kanë kryer pothuajse çdo ditë sulme në jug të Libanit, duke pretenduar se po synojnë aktivitetin e Hezbollahut.

Sipas marrëveshjes së armëpushimit, Izraeli duhej të tërhiqej plotësisht nga jugu i Libanit deri më 26 janar, por afati u shty për më 18 shkurt pasi Tel Avivi refuzoi të zbatonte detyrimin. Izraeli ende mban një prani ushtarake në pesë poste kufitare.


BURIMI:TRT Balkan AL, TRT Balkan dhe Agjencitë
