Türkiye nis kalimet kufitare me pasaportë drejt Sirisë
Ky hap vjen si pjesë e procesit të normalizimit pas rrëzimit të regjimit Baath dhe kalimit të Sirisë në një administratë tranzitore.
20 Gusht 2025

Türkiye të mërkurën njoftoi se kalimet me pasaporta kanë filluar zyrtarisht në pikat e saj kufitare tokësore me Sirinë, si pjesë e procesit të normalizimit pas çlirimit të vendit në dhjetor të kaluar.

Sipas një deklarate të Ministrisë së Brendshme të publikuar në platformën turke të mediave sociale NSosyal, qytetarët turq dhe shtetasit sirianë që kanë marrë shtetësi të një vendi të tretë do të mund të hyjnë dhe të dalin nga Siria përmes pikave kufitare tokësore të Türkiyes, me përjashtim të atyre që ndodhen në Operacionin Zona e Burimit të Paqes.

Bashar al-Assad, udhëheqësi i Sirisë për gati 25 vjet, u arratis në Rusi më 8 dhjetor, duke përfunduar regjimin e Partisë Baath, që ishte në pushtet që nga viti 1963. Një administratë e re tranzitore e udhëhequr nga Presidenti Ahmad al-Sharaa u formua në janar.

BURIMI:TRT Balkan dhe Agjencitë
