Të paktën 5 policë të vrarë në sulmet ndaj njësive patrulluese në Iranin juglindor
Asnjë grup nuk ka marrë përgjegjësinë për sulmin, por burime thonë se mund të jetë vepër e grupit militant Jaish-e-Adl, i cili ka qenë autor i një sërë sulmesh të ngjashme në provincën Sistan dhe Baluchestan vitet e fundit.
17 orë më parë

Të paktën pesë policë u vranë në dy sulme të njëpasnjëshme ndaj njësive patrulluese të policisë në Iranin juglindor të premten, raportuan mediat shtetërore.

Sulmet ndodhën përgjatë rrugës Khash–Iranshahr në provincën Sistan dhe Baluchestan, sipas agjencisë shtetërore të lajmeve IRNA, duke cituar qendrën e informacionit të policisë.

Thuhet se autorët e sulmit janë larguar nga vendi i ngjarjes, ndërsa aktualisht po zhvillohet një operacion kërkimi.

Iranshahr, një qytet në provincën kufitare të Sistanit dhe Baluchestanit, ndodhet 337 kilometra (209 milje) larg nga Zahedani, kryeqyteti i provincës.

Asnjë grup nuk ka marrë ende përgjegjësinë për sulmin, por burime sugjerojnë se mund të jetë vepër e grupit militant Jaish-e-Adl, i cili ka kryer një sërë sulmesh ndaj njësive patrulluese të policisë në këtë provincë vitet e fundit.

Me një popullsi rreth 4 milionë banorë, kjo provincë është përballur prej kohësh me një situatë të brishtë sigurie për shkak të pranisë së disa grupeve militante, më i njohuri ndër ta Jaish-e-Adl.

Muajin e kaluar, një sulm ndaj një gjykate në Zahedan vrau të paktën gjashtë persona dhe plagosi 22 të tjerë, përfshirë gra dhe fëmijë.

Në vitet e fundit ka pasur sulme ndaj shumë stacioneve policore në provincën që kufizohet me Pakistanin, duke shkaktuar dhjetëra viktima.

BURIMI:TRT Balkan dhe Agjencitë
