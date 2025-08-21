Kryeministri i Armenisë, Nikol Pashinyan, deklaroi se beson që kufijtë me Türkiyen do të hapen dhe se ata po zhvillojnë negociata të drejtpërdrejta në këtë drejtim.
Pashinyan vlerësoi marrëdhëniet Türkiye-Armeni në një deklaratë për media në kryeqytetin, Jerevan.
Ai shtoi se po zhvillojnë negociata të drejtpërdrejta me Türkiyen. "Kufijtë e Armenisë mund të hapen jo vetëm përmes Türkiyes, por edhe nga drejtime të ndryshme. Unë besoj se kufiri Armeni-Türkiye do të hapet", tha Pashinyan.
Kryeministri armen theksoi se ata janë të gatshëm për çdo thjeshtësim në të gjitha pikat kufitare, përfshirë pikat kufitare Armeni-Azerbajxhan.
Armenia nuk do t'i rrisë shpenzimet e mbrojtjes
Pashinyan deklaroi se qeveria armene nuk planifikon t'i rrisë në masë të rëndësishme shpenzimet e mbrojtjes në buxhetin e shtetit për vitin 2026.
Ai tha se e konsideron të logjikshëm vendimin e ekipit të tij ndërsa do të vazhdojnë ta analizojnë procesin dhe se vendimet do të formësohen sipas zhvillimeve afatshkurtra, afatmesme dhe afatgjata.