Kryeministri armen, Pashinyan: Besoj se kufiri Türkiye-Armeni do të hapet
"Kufijtë e Armenisë mund të hapen jo vetëm përmes Türkiyes, por edhe nga drejtime të ndryshme. Unë besoj se kufiri Armeni-Türkiye do të hapet", tha Pashinyan.
21 Gusht 2025

Kryeministri i Armenisë, Nikol Pashinyan, deklaroi se beson që kufijtë me Türkiyen do të hapen dhe se ata po zhvillojnë negociata të drejtpërdrejta në këtë drejtim.

Pashinyan vlerësoi marrëdhëniet Türkiye-Armeni në një deklaratë për media në kryeqytetin, Jerevan.

Ai shtoi se po zhvillojnë negociata të drejtpërdrejta me Türkiyen. "Kufijtë e Armenisë mund të hapen jo vetëm përmes Türkiyes, por edhe nga drejtime të ndryshme. Unë besoj se kufiri Armeni-Türkiye do të hapet", tha Pashinyan.

Kryeministri armen theksoi se ata janë të gatshëm për çdo thjeshtësim në të gjitha pikat kufitare, përfshirë pikat kufitare Armeni-Azerbajxhan.

Armenia nuk do t'i rrisë shpenzimet e mbrojtjes

Pashinyan deklaroi se qeveria armene nuk planifikon t'i rrisë në masë të rëndësishme shpenzimet e mbrojtjes në buxhetin e shtetit për vitin 2026.

Ai tha se e konsideron të logjikshëm vendimin e ekipit të tij ndërsa do të vazhdojnë ta analizojnë procesin dhe se vendimet do të formësohen sipas zhvillimeve afatshkurtra, afatmesme dhe afatgjata.


BURIMI:TRT Balkan dhe Agjencitë
