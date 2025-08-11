Në qytetin e Gjakovës në Kosovë është mbajtur gara e 75-të tradicionale e kërcimeve nga Ura e Fshejt.
Gara u organizua nga klubi i kërcimit "Bridge Divers" në bashkëpunim me Komunën e Gjakovës, ndërsa e ndoqën qindra njerëz.
Në garën e cila organizohet tradicionalisht në urën e ndërtuar në shekullin e 18-të, e cila është rindërtuar pasi është shkatërruar plotësisht në Luftë e Parë Botërore", sportistë kosovarë kërcyen nga lartësia prej 22 metrash në lumin Drini i Bardhë.
Kërcyesi Florid Gashi zuri vendin e parë, Shkelzen Goçi të dytin dhe Vedat Krasniqi të tretin.
Tradita e kërcimit nga Ura e Fshejt ka vazhduar pandërprerë nga viti 1954 e deri në 1999 në kohën e Luftës së Kosovës, ndërsa pas disa vitesh ndërprerje, tradita rifilloi në vitin 2014.
Organizatorët synojnë që këtë ngjarje ta ndërkombëtarizojnë duke kontribuuar në turizmin e vendit.