LUFTA NË GAZA
1 minuta leximi
Një numër i limituar i kamionëve me ndihma hyjnë në Gaza përmes kalimit kufitar Rafah
Pas kalimit nga Egjipti, kamionët u mbajtën në kalimin kufitar Kerem Shalom në anën izraelite për kontrolle sigurie para se të hynin në enklavë.
Një numër i limituar i kamionëve me ndihma hyjnë në Gaza përmes kalimit kufitar Rafah
Një numër i limituar i kamionëve me ndihma hyjnë në Gaza përmes kalimit kufitar Rafah / TRT Balkan
10 Gusht 2025

Një numër i kufizuar kamionësh ndihmash që transportonin furnizime mjekësore dhe karburant për spitalet hynë sot në Gaza përmes kalimit kufitar Rafah nga Egjipti. 

Pas kalimit nga Egjipti, kamionët u mbajtën në kalimin kufitar Kerem Shalom në anën izraelite për kontrolle sigurie para se të hynin në enklavë.

Izraeli po përballet me zemërim në rritje për shkak të luftës shkatërruese në Gaza, ku më shumë se 61.000 persona janë vrarë që nga tetori i vitit 2023. Fushata ushtarake ka shkatërruar enklavën dhe e ka çuar atë në prag të urisë së përgjithshme.

Të sugjeruara

Në nëntor të kaluar, Gjykata Penale Ndërkombëtare lëshoi urdhra arresti për kryeministrin izraelit Benjamin Netanyahu dhe ish-ministrin e tij të mbrojtjes Yoav Gallant për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit në Gaza.

Izraeli përballet gjithashtu me një padi për gjenocid në Gjykatën Ndërkombëtare të Drejtësisë lidhur me luftën në enklavën palestineze.


BURIMI:TRT Balkan dhe Agjencitë
Eksploro
Zelenskyy akuzon Putinin se po përpiqet të legalizojë pushtimin e territoreve ukrainase
Sulmet izraelite vrasin edhe 6 palestinezë të tjerë në Gaza
Mijëra njerëz protestojnë në Istanbul kundër gjenocidit dhe urisë në Gaza
Dhjetëra arrestime në Londër në tubimin pro "Palestine Action"
Irak, muezini 110-vjeçari i shërben xhamisë së fshatit prej 70 vitesh
Presidenti turk përshëndet progresin në procesin e paqes Azerbajxhan–Armeni
Kryeparlamentari Gashi shpall zgjedhjet lokale në Maqedoninë e Veriut: raundi i parë më 19 tetor
Türkiye do të thërras takim urgjent të OBI-së për planin e Izraelit në Gaza
Türkiye dhe Egjipti dakord për qasje të përbashkët ndaj krizave dhe dënojnë pushtimin e Gazës
Kosovë, gjeten mbetje eshtrash të një personi të zhdukur gjatë luftës
Vdesin 11 palestinezë të tjerë nga uria gjatë 24 orëve të fundit në Rripin e Gazës
Siria dënon konferencën e grupit terrorist SDF dhe tërhiqet nga bisedimet në Paris
Jeta sfiduese e nomadëve të Tuncelit: Nga kullosja në pllaja deri te prodhimi tradicional i djathit
Zelenskyy: Nuk do të bëjmë kompromis mbi çështjet territoriale
Gaza: 7 palestinezë të vrarë, dhjetëra të plagosur nga sulmet izraelite
Hidhini një sy TRT Global. Ndani komentet tuaja!
Contact us