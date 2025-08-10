Raportuesja Speciale e Kombeve të Bashkuara (OKB) për Palestinën, Francesca Albanese, i ka bërë thirrje UEFA-s që të përjashtojë Izraelin nga garat pas vdekjes së legjendës palestineze të futbollit Suleiman Al-Obeid, i njohur me nofkën “Peleja palestinez”, në një sulm izraelit.
Duke etiketuar UEFA-n dhe duke iu referuar postimit të organit evropian të futbollit në lidhje me vdekjen e Al-Obeidit, Albanese ka shkruar në X: “UEFA, është koha për të përjashtuar vrasësit (e Al-Obeidit) nga garat. Le ta pastrojmë sportin tonë nga aparteidi dhe gjenocidi”.
Pele i Palestinës vritet në sulmin izraelit
Ish-lojtari i ekipit kombëtar palestinez Suleiman Al-Obeid u vra në një sulm izraelit në Gaza të mërkurën.
Federata Palestineze e Futbollit (PAF) lëshoi një deklaratë ku thuhej: “Ish-lojtari i ekipit kombëtar Suleiman Al-Obeid u martirizua gjatë një sulmi nga forcat pushtuese ndërsa priste ndihma humanitare në Rripin e Gazës”.
Al-Obeid, 41 vjeç, i lindur në Gaza, i martuar dhe me pesë fëmijë, konsiderohej një nga yjet më të ndritshëm në historinë e futbollit palestinez. Ish-lojtari ka shënuar dy gola në 24 ndeshje zyrtare për ekipin kombëtar palestinez.