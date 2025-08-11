TÜRKİYE
Një i vdekur dhe 29 të plagosur nga tërmeti 6.1 ballë që goditi Türkiyen perëndimore
Agjencia e Menaxhimit të Fatkeqësive dhe Emergjencave tha se tërmeti ishte i përqendruar në rrethin Sındırgı të provincës Balıkesir në Türkiyen perëndimore.
11 Gusht 2025

Türkiye u trondit të dielën nga një tërmet me magnitudë 6.1 ballë.

Agjencia e Menaxhimit të Fatkeqësive dhe Emergjencave tha se tërmeti ishte i përqendruar në rrethin Sındırgı të provincës Balıkesir në Türkiyen perëndimore.

Tërmeti ishte në një thellësi prej 11 kilometrash.

Ministri i Brendshëm, Ali Yerlikaya tha se një person 81-vjeçar humbi jetën pasi u nxor nga një ndërtesë e shembur. Ai nuk arriti t'u mbijetojë plagëve, pavarësisht ndërhyrjes së mjekëve. Njëzet e nëntë të tjerë që u lënduan janë shpëtuar gjithashtu, asnjëri prej tyre nuk është në rrezik për jetën.

Vlerësimet fillestare tregojnë se 16 ndërtesa në 68 lagje janë shembur si pasojë e tërmetit dhe lëkundjeve pasuese.

Presidenti i Türkiyes, Recep Tayyip Erdoğan shprehu ngushëllimet e tij ndaj të gjithë të prekurve, duke thënë se do t'i ndjekë nga afër zhvillimet.


BURIMI:TRT Balkan dhe Agjencitë
