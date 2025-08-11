BOTA
1 minuta leximi
Zv/presidenti i ShBA-së, JD Vance: Jemi lodhur duke financuar luftën e Ukrainës
"Jemi lodhur duke financuar luftën e Ukrainës. Duam të sjellim zgjidhje paqësore për këtë", tha zv/presidenti amerikan J.D. Vance.
Zv/presidenti i ShBA-së, JD Vance: Jemi lodhur duke financuar luftën e Ukrainës
Zv/presidenti i ShBA-së, JD Vance: Jemi lodhur duke financuar luftën e Ukrainës / AP
11 Gusht 2025

Zëvendëspresidenti i ShBA-së, J.D. Vance deklaroi se ata duan t'i japin fund financimit për Ukrainën në luftën e saj me Rusinë dhe se duan paqe në rajon.

Duke u shfaqur në "Fox News", Vance foli për luftën Rusi-Ukrainë, duke thënë se: "Jemi lodhur duke financuar luftën e Ukrainës. Duam të sjellim zgjidhje paqësore për këtë".

Të sugjeruara

Ai tha se populli amerikan është i lodhur nga paratë e taksave të tyre që shkojnë në këtë luftë dhe se vendet evropiane duhet të ndërmarrin hapa dhe të bëjnë pjesën e tyre. Vance theksoi se ata e ngritën këtë çështje gjatë vizitës së tij në Mbretërinë e Bashkuar.

"Ajo që u thamë evropianëve ishte e thjeshtë: Para së gjithash, kjo luftë po ndodh menjëherë pas derës suaj të pasme. Ju duhet të bëni një hap përpara dhe të ndërmerrni hapa më të mëdhenj. Nëse ju intereson kaq shumë ky konflikt, duhet të jeni të gatshëm ta financoni atë më drejtpërdrejt", tha Vance.

BURIMI:TRT Balkan dhe Agjencitë
Eksploro
Macron: Plani izraelit për zgjerim në Gaza "katastrofë e paparë"
OKB-ja dënon vrasjen e gazetarëve palestinezë nga Izraeli në Gaza
UNICEF: Rreth 11 milionë fëmijë në Nigeri janë në rrezik nga kequshqyerja
Numri i gazetarëve palestinezë të vrarë rritet në 238 pas vdekjes së një reporteri tjetër në Gaza
Kroaci, vazhdon ndërhyrja ndaj zjarrit i cili po përhapet me shpejtësi
Spanja thotë se nuk do ta “njohë kurrë” aneksimin e njëanshëm të Gazës dhe Bregut Perëndimor
Ministri turk i Mbrojtjes takon ministrin e Zhvillimit Rajonal të Kosovës
Padi penale kundër një ushtari izraelit i cili vizitoi Slloveninë për pushime
Numri i gazetarëve palestinezë të vrarë rritet në 238 pas vdekjes së një reporteri tjetër në Gaza
Prishtinë, Osmani priti në takim drejtorin gjerman për Ballkanin Perëndimor, Reiffenstuel
Shqipëria shpreh solidaritet me Türkiyen për tërmetin më 10 gusht
Putin, udhëheqësi i parë rus që viziton Alaskën, e cila në vitin 1867 iu shit ShBA-së
Kryeministri Albanese: Australia do ta njohë Palestinën në shtator
Liga e Kampionëve: Shkëndija nesër në transfertë ndaj Qarabağut në Azerbajxhan
Rusia thotë se 3 persona u vranë nga sulmet me dronë të Ukrainës
Hidhini një sy TRT Global. Ndani komentet tuaja!
Contact us