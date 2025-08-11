Zëvendëspresidenti i ShBA-së, J.D. Vance deklaroi se ata duan t'i japin fund financimit për Ukrainën në luftën e saj me Rusinë dhe se duan paqe në rajon.
Duke u shfaqur në "Fox News", Vance foli për luftën Rusi-Ukrainë, duke thënë se: "Jemi lodhur duke financuar luftën e Ukrainës. Duam të sjellim zgjidhje paqësore për këtë".
Ai tha se populli amerikan është i lodhur nga paratë e taksave të tyre që shkojnë në këtë luftë dhe se vendet evropiane duhet të ndërmarrin hapa dhe të bëjnë pjesën e tyre. Vance theksoi se ata e ngritën këtë çështje gjatë vizitës së tij në Mbretërinë e Bashkuar.
"Ajo që u thamë evropianëve ishte e thjeshtë: Para së gjithash, kjo luftë po ndodh menjëherë pas derës suaj të pasme. Ju duhet të bëni një hap përpara dhe të ndërmerrni hapa më të mëdhenj. Nëse ju intereson kaq shumë ky konflikt, duhet të jeni të gatshëm ta financoni atë më drejtpërdrejt", tha Vance.