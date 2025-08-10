TÜRKİYE
Xhaxhai Refik lufton me sëmundjen e Parkinsonit duke praktikuar kaligrafi arabe
I diagnostikuar me sëmundjen e Parkinsonit rreth 10 vjet më parë, Refiku filloi të praktikonte kaligrafinë në shtëpi për të forcuar duart e tij. Ai kishte mësuar edhe riparimin e këpucëve nga një mjeshtër artizanal që në fëmijëri.
18 orë më parë

Refik Sevim, një pacient me sëmundjen e Parkinsonit, ndjek me përkushtim artin e kaligrafisë arabe që filloi ta praktikojë për të mbajtur duart e tij të forta.

Refiku 61 vjeç pësoi sulm në tru për shkak të një arterie karotide të bllokuar. Pas sulmit në tru, ai pati vështirësi në të folur dhe doli në pension.

I diagnostikuar me sëmundjen e Parkinsonit rreth 10 vjet më parë, Refiku filloi të praktikonte kaligrafinë në shtëpi për të forcuar duart e tij. Ai kishte mësuar edhe riparimin e këpucëve nga një mjeshtër artizanal që në fëmijëri.

Në ditët e sotme, Refiku vazhdon të punojë për një mjeshtër artizanal në lagje për të kaluar kohën e tij, ku riparon artikuj të tillë si çadra, pallto lëkure, valixhe si dhe këpucë.

Pavarësisht sëmundjes së tij, xhaxhai Refik, i cili përpiqet të përmbushë kërkesat e klientëve të tij, vazhdon të praktikojë kaligrafinë arabe gjatë kohës së lirë në dyqan.

- "Njerëzit e admironin atë që bëja"

Ai vuri re se humbi përdorimin e duarve pasi u diagnostikua me sëmundjen e Parkinsonit. "Gjatë kësaj periudhe, e pyeta veten: 'Çfarë do të bëj tani?' U përpoqa të bëja gjëra nga letra në shtëpi dhe të shkruaja ngadalë kaligrafi. Në fillim nuk munda ta bëja, por u përmirësova duke praktikuar. Më vonë, pikturat e mia në shtëpi u shtuan", tregon xha Refiku për Anadolu.

Më tej ai shpjegoi se po kërkonte mënyra për t'ua prezantuar njerëzve kaligrafinë. "Shoqja ime kishte një kuti këpucësh dhe unë e bleva. Ndërsa u bëja këpucë njerëzve, doja gjithashtu t'u shpjegoja kaligrafinë. Njerëzit e admironin atë që bëja", thotë Refiku.

Duke shpjeguar se asgjë nuk është pengesë për dikë që dëshiron të punojë, Refiku tha: "Sëmundja ime nuk është problem. E hap dyqanin në mëngjes. Filloj të punoj dhe e dua punën time".

Ai tha se mjeku i tij, të cilit i tregoi për aftësitë e tij në kaligrafi, ishte i befasuar nga kjo situatë.

"Zoti më dha sëmundjen e Parkinsonit. Po përpiqem të jetoj me të. Kur mundohem, Zoti i përfundon vështirësitë. Kur bëhem i pakujdesshëm, duart më dridhen. Përpjekja është mirëqenie, pakujdesia është e keqe. Problemet, gjithçka, vijnë nga Zoti", tha Refik Sevim.


BURIMI:TRT Balkan dhe Agjencitë
