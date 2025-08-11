RAJONI
2 minuta leximi
Vuçiq: Sa herë do t’ua lexoj liderëve evropianë deklaratën e tyre për paprekshmërinë e kufijve
“Mundet kur duan ata. Sipas tyre, 27 vende na kanë ndryshuar kufijtë sepse ashtu kanë dashur. Kjo nuk është krejt sipas së drejtës ndërkombëtare dhe parimeve”, tha presidenti i Serbisë.
Vuçiq: Sa herë do t’ua lexoj liderëve evropianë deklaratën e tyre për paprekshmërinë e kufijve
Vuçiq: Sa herë do t’ua lexoj liderëve evropianë deklaratën e tyre për paprekshmërinë e kufijve / AA
11 Gusht 2025

Presidenti i Serbisë, Aleksandar Vuçiq, deklaroi se sa herë që liderët evropianë t’i propozojnë të njohë Kosovën ose të nënshkruajë çfarëdo marrëveshjeje me Prishtinën, ai do t’u lexojë çdo herë deklaratën e tyre, në të cilën, kur bëhet fjalë për Ukrainën, theksohet se kufijtë e njohur ndërkombëtarisht nuk mund të ndryshohen me forcë.

"Ka qenë aq e bukur ajo deklaratë sa që do t’ua lexoj çdo herë kur të më ofrojnë të njoh Kosovën ose të nënshkruaj diçka me Prishtinën. Do t’ua lexoj çdo herë", tha Vuçiq në një emision televiziv.

Ai theksoi se në deklaratë, liderët e Mbretërisë së Bashkuar, Francës, Gjermanisë, Italisë, Polonisë, Finlandës, si dhe presidentja e Komisionit Evropian, Ursula von der Leyen, kanë nënvizuar se kufijtë nuk mund të ndryshohen me forcë.

"Mundet, kur duan ata. Sipas tyre, 27 vende na kanë ndryshuar kufijtë sepse ashtu kanë dashur. Kjo nuk është krejt sipas së drejtës ndërkombëtare dhe parimeve", tha Vuçiq.

Ai theksoi se është detyrë e Serbisë të ruajë vendin e saj, ta forcojë dhe ekonomikisht, ngadalë por sigurt, të arrijë vendet më të zhvilluara të Evropës.

Të sugjeruara

Duke folur për situatën në Republikën Sërpska dhe Bosnjë dhe Hercegovinë, tha se entiteti serb në BeH është në pozitë të vështirë dhe njoftoi se ditët e ardhshme do të bisedojë me presidentin e RS-së, Milorad Dodik.

"Nuk mund të bëj plane në emër të RS-së, mund vetëm të them se jemi me Sërpskën dhe se nuk pajtohem me faktorët e huaj që e shohin Dodikun si të vetmin fajtor. Dodiku kishte të drejtë për çështjen e pronës, të cilën e theksova, por ata e shtynë derisa e çuan në një cep. Ne do të luftojmë për të ruajtur paqen dhe stabilitetin", tha Vuçiq.

I pyetur për takimin e ardhshëm të presidentëve të ShBA-së dhe Rusisë, Donald Trump dhe Vladimir Putin, në Alaskë, ai e vlerësoi si një takim shumë të rëndësishëm dhe u uroi atyre fat.

BURIMI:TRT Balkan dhe Agjencitë
Eksploro
Macron: Plani izraelit për zgjerim në Gaza "katastrofë e paparë"
OKB-ja dënon vrasjen e gazetarëve palestinezë nga Izraeli në Gaza
UNICEF: Rreth 11 milionë fëmijë në Nigeri janë në rrezik nga kequshqyerja
Numri i gazetarëve palestinezë të vrarë rritet në 238 pas vdekjes së një reporteri tjetër në Gaza
Kroaci, vazhdon ndërhyrja ndaj zjarrit i cili po përhapet me shpejtësi
Spanja thotë se nuk do ta “njohë kurrë” aneksimin e njëanshëm të Gazës dhe Bregut Perëndimor
Ministri turk i Mbrojtjes takon ministrin e Zhvillimit Rajonal të Kosovës
Padi penale kundër një ushtari izraelit i cili vizitoi Slloveninë për pushime
Numri i gazetarëve palestinezë të vrarë rritet në 238 pas vdekjes së një reporteri tjetër në Gaza
Prishtinë, Osmani priti në takim drejtorin gjerman për Ballkanin Perëndimor, Reiffenstuel
Shqipëria shpreh solidaritet me Türkiyen për tërmetin më 10 gusht
Putin, udhëheqësi i parë rus që viziton Alaskën, e cila në vitin 1867 iu shit ShBA-së
Kryeministri Albanese: Australia do ta njohë Palestinën në shtator
Liga e Kampionëve: Shkëndija nesër në transfertë ndaj Qarabağut në Azerbajxhan
Rusia thotë se 3 persona u vranë nga sulmet me dronë të Ukrainës
Hidhini një sy TRT Global. Ndani komentet tuaja!
Contact us