Presidenti i parë i zgjedhur nga populli, Erdoğan, mbush 11 vjet në detyrë
Pas ndryshimit kushtetues të vitit 2007 që parashikonte zgjedhjen e presidentit drejtpërdrejt nga qytetarët, Erdoğan fitoi zgjedhjet e para presidenciale me 51,79 për qind të votave, duke u bërë presidenti i 12-të i Republikës së Türkiyes.
19 orë më parë

Presidenti i Türkiyes, Recep Tayyip Erdoğan, shënon sot 11 vjet në detyrë, pasi u zgjodh më 10 gusht 2014 si kreu i parë i shtetit turk i zgjedhur drejtpërdrejt nga populli.

Pas ndryshimit kushtetues të vitit 2007 që parashikonte zgjedhjen e presidentit drejtpërdrejt nga qytetarët, Erdoğan fitoi zgjedhjet e para presidenciale me 51,79 për qind të votave, duke u bërë presidenti i 12-të i Republikës së Türkiyes.

Gjatë kësaj periudhe, Türkiye zhvilloi diplomaci intensive në çështje të politikës së jashtme, si sulmet e Izraelit ndaj Gazës, lufta Ukrainë-Rusi dhe kriza e Somalilandit mes Etiopisë dhe Somalisë.

Po ashtu, Türkiye ishte mbështetësja kryesore e Azerbajxhanit në Fitoren e Karabakut.

Nga siguria te demokracia, nga ekonomia te teknologjia, nga industria e mbrojtjes te politika e jashtme, u realizuan hapa historikë.

Të sugjeruara

Türkiye ndërmori gjithashtu hapat e parë drejt një “Türkiye pa terror” nën drejtimin e presidentit Erdoğan dhe me aleancën qeverisëse “Aleanca e Popullit”.

Erdoğan ka fituar edhe zgjedhjet pasuese presidenciale, ato të vitit 2018 nën sistemin e ri qeverisës të miratuar me referendum një vit më herët, dhe zgjedhjet e vitit 2023.

Para se të zgjidhej president, Erdoğan ka shërbyer si kryeministër i Türkiye.


BURIMI:TRT Balkan dhe Agjencitë
