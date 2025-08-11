LUFTA NË GAZA
Al Jazeera dënon “përpjekjen e dëshpëruar” të Izraelit për të heshtur raportimet për Gazën
Deklarata nënvizoi se shumë zyrtarë izraelitë kanë nxitur dhe bërë thirrje vazhdimisht për shënjestrimin e Al-Sharif dhe kolegëve të tij.
Al Jazeera dënon “përpjekjen e dëshpëruar” të Izraelit për të heshtur raportimet për Gazën / AA
11 Gusht 2025

Rrjeti Mediatik Al Jazeera e përshkroi vrasjen e qëllimshme të gazetarëve të saj nga Izraeli në Rripin e Gazës si "një përpjekje të dëshpëruar për të heshtur zërat përpara pushtimit të Gazës".

Media me seli në Katar lëshoi një deklaratë pas shënjestrimit të drejtpërdrejtë nga Izraeli të një tendë gazetarësh pranë Spitalit Al-Shifa në Qytetin e Gazës, gjë që rezultoi në vdekjen e pesë gazetarëve, përfshirë gazetarët e Al Jazeera, Anas Al-Sharif dhe Mohamed Qraiqea.

"Përgjegjësia për këtë sulm bie tërësisht mbi ushtrinë dhe qeverinë izraelite", tha Al Jazeera.

Deklarata nënvizoi se shumë zyrtarë izraelitë kanë nxitur dhe bërë thirrje vazhdimisht për shënjestrimin e Al-Sharif dhe kolegëve të tij.

"Anas Al-Sharif ishte një nga gazetarët më të guximshëm që dokumentoi urinë e imponuar nga forcat pushtuese izraelite mbi popullin e Gazës. 

Heshtja e zërave si pjesë e planit të pushtimit të Gazës është një përpjekje e dëshpëruar", shtoi ajo.

Rrjeti mediatik theksoi se atentati ndodhi në mes të fushatës 22-mujore të gjenocidit të Izraelit dhe pak pasi qeveria izraelite njoftoi planin e saj për të pushtuar Gazën.

Po ashtu, Al Jazeera vuri në dukje se Izraeli pranoi se sulmi ishte një "akt i qëllimshëm dhe i neveritshëm që synonte drejtpërdrejt tendën e gazetarëve".

Duke e quajtur atë një sulm të ri, të hapur dhe të planifikuar ndaj lirisë së medias, rrjeti mediatik deklaroi: "Qëllimi është të parandalohen zërat e fundit të mbetur në Gaza që të ndajnë tragjedinë e vërtetë me botën."

"Thënia e së vërtetës është bërë një kërcënim në sytë e Izraelit", tha media.

Deklarata nënvizoi se justifikimet dhe pretendimet e ushtrisë izraelite janë të rreme dhe synojnë të mbulojnë krimin e tyre.

Gjithashtu hodhi poshtë akuzën e Izraelit se Al-Sharif ishte një "udhëheqës i një qelize të Hamasit" dhe i përfshirë në planifikimin e sulmeve me raketa ndaj Izraelit.

Al Jazeera theksoi se Al-Sharif kishte deklaruar më parë se nuk kishte përkatësi politike dhe ishte thjesht një gazetar i përkushtuar për të raportuar të vërtetën në mënyrë objektive.

Duke dënuar kërcënimet dhe shënjestrimin e gazetarëve nga Izraeli, deklarata tha: “Thënia e së vërtetës është bërë një kërcënim në sytë e Izraelit, veçanërisht në Gaza, ku njerëzit po luftojnë urinë.”

Al Jazeera paralajmëroi se mosndëshkimi i krimeve të Izraelit vetëm sa inkurajon më shumë masakra nga forca pushtuese dhe theksoi se bashkësia ndërkombëtare duhet të veprojë.

BURIMI:TRT Balkan dhe Agjencitë
