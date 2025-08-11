LUFTA NË GAZA
1 minuta leximi
Izraeli vret katër punonjës të Al Jazeeras në Gaza
Kanali televiziv Al Jazeera gjithashtu konfirmoi vrasjen e dy kameramanëve të tjerë, Ibrahim Zaher dhe Mohammed Noufal.
Izraeli vret katër punonjës të Al Jazeeras në Gaza
Izraeli vret katër punonjës të Al Jazeeras në Gaza / AA
11 Gusht 2025

Izraeli ka vrarë dy korrespondentë të Al Jazeeras në një sulm që shënjestroi një tendë gazetarësh pranë Spitalit Al-Shifa në pjesën perëndimore të qytetit Gaza.

Televizioni me qendër në Katar citoi drejtorin e Kompleksit Mjekësor Al-Shifa në Gaza, i cili tha: “Korrespondentët e Al Jazeeras, Anas al-Sharif dhe Mohamed Qraiqea, u martirizuan në një sulm izraelit mbi tendën e tyre.”

Al Jazeera gjithashtu konfirmoi të dielën se sulmi vrau edhe dy kameramanë të tjerë, Ibrahim Zaher dhe Mohammed Noufal.

“Reporteri i Al Jazeera Arabic, Anas Al-Sharif dhe Mohammed Qreiqeh u vranë në një sulm izraelit mbi Rripin e Gazës, së bashku me kameramanët Ibrahim Zaher dhe Mohammed Noufal,” tha Al Jazeera.

Të sugjeruara

Izraeli gjithashtu konfirmoi se kishte vrarë gazetarin, duke pretenduar pa bazë se ai ishte kreu i një qelize të Hamasit.

Pak para se të vritej, Al-Sharif, i cili ka raportuar për gjenocidin izraelit në Gaza që nga fillimi, duket se raportoi vetë për sulmin që i mori jetën.

“Bombardim i pandërprerë… Prej dy orësh, agresioni izraelit është intensifikuar në qytetin e Gaz;s,” shkroi al-Sharif në X.

Pak çaste më vonë, gazetarë të tjerë njoftuan vdekjen e tij, përpara se Al Jazeera ta konfirmonte.

BURIMI:TRT Balkan dhe Agjencitë
Eksploro
Macron: Plani izraelit për zgjerim në Gaza "katastrofë e paparë"
OKB-ja dënon vrasjen e gazetarëve palestinezë nga Izraeli në Gaza
UNICEF: Rreth 11 milionë fëmijë në Nigeri janë në rrezik nga kequshqyerja
Numri i gazetarëve palestinezë të vrarë rritet në 238 pas vdekjes së një reporteri tjetër në Gaza
Kroaci, vazhdon ndërhyrja ndaj zjarrit i cili po përhapet me shpejtësi
Spanja thotë se nuk do ta “njohë kurrë” aneksimin e njëanshëm të Gazës dhe Bregut Perëndimor
Ministri turk i Mbrojtjes takon ministrin e Zhvillimit Rajonal të Kosovës
Padi penale kundër një ushtari izraelit i cili vizitoi Slloveninë për pushime
Numri i gazetarëve palestinezë të vrarë rritet në 238 pas vdekjes së një reporteri tjetër në Gaza
Prishtinë, Osmani priti në takim drejtorin gjerman për Ballkanin Perëndimor, Reiffenstuel
Shqipëria shpreh solidaritet me Türkiyen për tërmetin më 10 gusht
Putin, udhëheqësi i parë rus që viziton Alaskën, e cila në vitin 1867 iu shit ShBA-së
Kryeministri Albanese: Australia do ta njohë Palestinën në shtator
Liga e Kampionëve: Shkëndija nesër në transfertë ndaj Qarabağut në Azerbajxhan
Rusia thotë se 3 persona u vranë nga sulmet me dronë të Ukrainës
Hidhini një sy TRT Global. Ndani komentet tuaja!
Contact us