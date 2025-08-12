Ekipet e Shqipërisë, Egnatia, Dinamo City si dhe ekipi i Kosovës, Ballkani do të përballen me kundërshtarët e tyre në kuadër të ndeshjeve të dyta për raundin të tretë kualifikues të Ligës së Konferencës UEFA që do të fillojë nesër.
Në ndeshjet e dyta të raundit të tretë kualifikues të turneut të tretë më të madh të klubeve në futbollin evropian, nesër dhe të enjten, më 14 gusht do të zhvillohen gjithsej 30 ndeshje.
Egnatia do të përballet të enjten më 14 gusht me Olimpia Lubjanën e Sllovenisë në orën 21:00. Në të njëjtën ditë ekipi i Dinamo City-t do përballet me Hajduk Splitin e Kroacisë në orën 20:45 ndërsa ekipi i Kosovës, Ballkani do të luajë me Shamrock Rovers të Irlandës në orën 21:00.
Pjesë e këtij turneu janë edhe ekipet turke ku Istanbul Bashakshehir do të përballet nesër me ekipin norvegjez Viking në orën 18:00 ndërsa Beshiktashi pas ndeshjes së parë ku fitoi 4-1 do të përballet më 14 gusht me ekipin irlandez St. Patrick's në orën 20:00.
Ekipet që eliminojnë kundërshtarët e tyre do të avancojnë në raundin e "play-off"-it.
Nëse Istanbul Bashakshehir eliminon Vikingun, ata do të përballen me fituesin e ndeshjes Spartak Trnava-Universitatea Craiova (0-3). Nëse Beshiktashi e mposht kundërshtarin e tyre, ata do të përballen me ekipin që avancoi nga ndeshja Astana-Lausanne (1-3).