SPORT
1 minuta leximi
Mohamed Salah për herë të tretë Futbollisti i Vitit në Premierligë
Sulmuesi i Liverpoolit është shpallur “Lojtari më i mirë i vitit” për edicionin 2024-25 të Premierligës, duke lënë pas Allister, Fernandes, Palmer dhe Rice. Ky çmim jepet nga Shoqata Profesionale e Futbollistëve në Angli.
Mohamed Salah për herë të tretë Futbollisti i Vitit në Premierligë
Mohamed Salah për herë të tretë Futbollisti i Vitit në Premierligë / AP
20 Gusht 2025

Futbollisti egjiptian i Liverpoolit, Mohamed Salah fitoi çmimin e Lojtarit të Vitit në Premierligë, që jepet nga Shoqata e Futbollistëve Profesionalë (PFA) në Angli.

Sipas një deklarate nga PFA-ja, 33-vjeçari Salah u vlerësua me çmimin, duke mposhtur shokun e skuadrës Alexis Mac Allister, kapitenin e Manchester Unitedit, Bruno Fernandes, Alexander Isak nga Newcastle United, Cole Palmer nga Chelsea dhe Declan Rice nga Arsenal.

Salah, i cili luajti rol kyç në fitimin e titullit të Liverpoolit sezonin e kaluar, u bë lojtari i parë që e fitoi këtë çmim tre herë.

Të sugjeruara

Mesfushori 23-vjeçar i Aston Villas, Morgan Rogers, u shpall Futbollisti i Ri i Vitit.




BURIMI:TRT Balkan dhe Agjencitë
Eksploro
Presidenti kroat Millanoviq përsëriti se nuk do të dërgojnë ushtarë në Ukrainë
Shqipëri, vizitorët dhe netqëndrimet rriten me mbi 37 për qind në qershor
Shënohet Dita e Ushtrisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut
Spanjë, 2.405 persona humbën jetën nga i nxehti ekstrem
Kosovë, hapet Seminari për Gjuhën, Letërsinë dhe Kulturën Shqiptare
"Tribunali i Gazës" thirrje për ndërhyrje të armatosur të OKB-së në Gaza
Një fëmijë midis 8 të vrarëve në sulmet izraelite në Rripin e Gazës
Shtetet evropiane planifikojnë të dërgojnë 50.000 trupa në Ukrainë nëse arrihet armëpushimi
Ujëvarat e Mirushës, bukuria natyrore e Kosovës sfidohet nga thatësia
Në Shqipëri disa vatra zjarri ende aktive,vazhdojnë operacionet për shuarjen e tyre
Kryediplomatja austriake: Presioni mbi Rusinë për një armëpushim duhet të jetë i lartë
Shkon në mbi 260 numri i të vdekurve nga uria në Gaza
Presidenti Erdoğan bën postimin e parë në platformën e re të rrjetit social të Türkiyes, NEXT Sosyal
I dërguari amerikan i kërkon Izraelit të respektojë angazhimet e armëpushimit me Libanin
Shqipëria rrit me 10 për qind eksportet bujqësore gjatë gjysmës së parë të vitit
Hidhini një sy TRT Global. Ndani komentet tuaja!
Contact us