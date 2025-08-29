SPORT
1 minuta leximi
Drita dhe Shkëndija shkruajnë histori, kualifikohen në Ligën e Konferencës
Për herë të parë në historinë e tyre, skuadrat e futbollit nga Gjilani dhe Tetova, respektivisht Drita dhe Shkëndija, do të garojnë në një kompeticion evropian të futbollit.
Drita dhe Shkëndija shkruajnë histori, kualifikohen në Ligën e Konferencës
Drita dhe Shkëndija shkruajnë histori, kualifikohen në Ligën e Konferencës / TRT Balkan AL
29 Gusht 2025

Drita nga Gjilani dhe Shkëndija nga Tetova për herë të parë në historinë e klubeve të tyre do të garojnë në një kompeticion evropian të futbollit, siç është Liga e Konferencës.

“Ky është një kapitull i artë për klubin, lojtarët dhe tifozët tanë Intelektualët, që kurrë nuk rreshtën së besuari. Gjilani sonte është kryeqyteti i krenarisë dhe futbollit kosovar”, shkroi klubi i Dritës në rrjetet sociale pas kualifikimit.

Ndërkohë, kuqezinjtë e Shkëndijës nga Tetova siguruan pjesëmarrjen në Ligën e Konferencës javë më parë, pas fitores kundër Steauas në Bukuresht. Megjithatë, ata mbrëmë nuk arritën të sigurojnë një vend në Ligën e Evropës, pasi u eliminuan në përballjen ndaj Ludogoretsit në Bullgari.

Të sugjeruara

Garat evropiane

Klubi i Ballkanit nga Suhareka është skuadra e parë në historinë e futbollit kosovar që arriti sezonet e kaluar të sigurojë pjesëmarrjen në fazën e grupeve të një kompeticioni evropian, konkretisht në Ligën e Konferencës. 

Nga ana tjetër, Skënderbeu i Korçës ka një histori edhe më të gjatë në Evropë. Klubi korçar ka arritur deri në fazën e grupeve të Ligës së Evropës në disa edicione, duke qenë pionieri i parë i futbollit shqiptar që shijoi garat e mëdha evropiane në nivelet më të larta. 

BURIMI:TRT Balkan AL
Eksploro
Presidenti kroat Millanoviq përsëriti se nuk do të dërgojnë ushtarë në Ukrainë
Shqipëri, vizitorët dhe netqëndrimet rriten me mbi 37 për qind në qershor
Shënohet Dita e Ushtrisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut
Spanjë, 2.405 persona humbën jetën nga i nxehti ekstrem
Kosovë, hapet Seminari për Gjuhën, Letërsinë dhe Kulturën Shqiptare
"Tribunali i Gazës" thirrje për ndërhyrje të armatosur të OKB-së në Gaza
Një fëmijë midis 8 të vrarëve në sulmet izraelite në Rripin e Gazës
Shtetet evropiane planifikojnë të dërgojnë 50.000 trupa në Ukrainë nëse arrihet armëpushimi
Ujëvarat e Mirushës, bukuria natyrore e Kosovës sfidohet nga thatësia
Në Shqipëri disa vatra zjarri ende aktive,vazhdojnë operacionet për shuarjen e tyre
Kryediplomatja austriake: Presioni mbi Rusinë për një armëpushim duhet të jetë i lartë
Shkon në mbi 260 numri i të vdekurve nga uria në Gaza
Presidenti Erdoğan bën postimin e parë në platformën e re të rrjetit social të Türkiyes, NEXT Sosyal
I dërguari amerikan i kërkon Izraelit të respektojë angazhimet e armëpushimit me Libanin
Shqipëria rrit me 10 për qind eksportet bujqësore gjatë gjysmës së parë të vitit
Hidhini një sy TRT Global. Ndani komentet tuaja!
Contact us