Drita nga Gjilani dhe Shkëndija nga Tetova për herë të parë në historinë e klubeve të tyre do të garojnë në një kompeticion evropian të futbollit, siç është Liga e Konferencës.
“Ky është një kapitull i artë për klubin, lojtarët dhe tifozët tanë Intelektualët, që kurrë nuk rreshtën së besuari. Gjilani sonte është kryeqyteti i krenarisë dhe futbollit kosovar”, shkroi klubi i Dritës në rrjetet sociale pas kualifikimit.
Ndërkohë, kuqezinjtë e Shkëndijës nga Tetova siguruan pjesëmarrjen në Ligën e Konferencës javë më parë, pas fitores kundër Steauas në Bukuresht. Megjithatë, ata mbrëmë nuk arritën të sigurojnë një vend në Ligën e Evropës, pasi u eliminuan në përballjen ndaj Ludogoretsit në Bullgari.
Garat evropiane
Klubi i Ballkanit nga Suhareka është skuadra e parë në historinë e futbollit kosovar që arriti sezonet e kaluar të sigurojë pjesëmarrjen në fazën e grupeve të një kompeticioni evropian, konkretisht në Ligën e Konferencës.
Nga ana tjetër, Skënderbeu i Korçës ka një histori edhe më të gjatë në Evropë. Klubi korçar ka arritur deri në fazën e grupeve të Ligës së Evropës në disa edicione, duke qenë pionieri i parë i futbollit shqiptar që shijoi garat e mëdha evropiane në nivelet më të larta.