Trajneri Sylvinho publikon listën e lojtarëve të grumbulluar për ndeshjet e shtatorit
Ndeshja miqësore Gjibraltar-Shqipëri do të luhet më 4 shtator në stadiumin "Europa Point", ndërkohë ndeshja Shqipëri-Letoni, e vlefshme për kualifikueset e Kupës së Botës 2026, do të zhvillohet më 9 shtator në Tiranë.
29 Gusht 2025

Trajneri i Kombëtares së Shqipërisë në Futboll, Sylvio Mendes Campos Junior, ka shpallur listën e lojtarëve të grumbulluar për dy ndeshjet e muajit shtator, sfidën kualifikuese të Kupës së Botës kundër Letonisë dhe miqësoren ndaj Gjibraltarit.

Në një konferencë për mediat, trajneri Sylvinho tha se ishte e vështirë zgjedhja për grumbullimin, por shtoi se kanë besim që lojtarët që kanë përzgjedhur do të përgjigjen në fushë.

Sylvinho u shpreh se Letonia është një ekip i fortë dhe e konsideroi sfidën ndaj saj në shtator si shumë të rëndësishme.

"Ne kemi bërë rreth 50 për qind të rrugëtimit duke qenë se kemi luajtur katër ndeshje dhe na mbeten dhe katër ndeshje të tjera (Për Botërorin 2026). Është një ndeshje shumë e rëndësishme. Luajmë në shtëpi dhe sigurisht që do të përgatitemi shumë mirë për këtë ndeshje. Nuk është një moment për të eksperimentuar dhe sigurisht që fokusi është për ta fituar ndeshjen", tha Sylvinho.

Tekniku kuqezi ka thirrur 25 futbollistë, ku portierë janë Thomas Strakosha, Elhan Kastrati, Mario Dajsinani.

Në mbrojtje janë përzgjedhur Elseid Hysaj, Ivan Balliu, Mario Mitaj, Naser Aliji, Marash Kumbulla, Adrian Bajrami, Berat Gjimshiti, Arlind Ajeti.

Si mesfushorë janë grumbulluar Ylber Ramadani, Juljan Shehu, Kristjan Asllani, Medon Berisha, Qazim Laçi, Adrion Pajaziti, Nedim Bajrami, Arbër Hoxha, Ernest Muçi, Jasir Asani, ndërsa si sulmues Armando Broja, Myrto Uzuni, Rey Manaj, Mirlind Daku.

Në kuadër të ndeshjeve kualifikuese të Botërorit 2026, Shqipëria është në grupin K, së bashku me Anglinë, Serbinë, Letoninë dhe Andorrën.

Ndeshja Shqipëri-Letoni, e vlefshme për kualifikueset e Kupës së Botës 2026, do të zhvillohet më 9 shtator, në Stadiumin "Air Albania" në Tiranë.

Para ndeshjes me Letoninë, do të zhvillohet edhe ndeshja miqësore Gjibraltar-Shqipëri, më 4 shtator, në stadiumin "Europa Point" në Gjibraltar.


BURIMI:TRT Balkan dhe Agjencitë
