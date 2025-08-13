LINDJA E MESME
1 minuta leximi
Forcat izraelite avancojnë pranë Quneitras të Sirisë
Televizioni shtetëror sirian raportoi lëvizje të reja të autokolonave ushtarake izraelite drejt veriut dhe jugut të Quneitras, mes shqetësimit të banorëve vendas.
Forcat izraelite avancojnë pranë Quneitras të Sirisë
Forcat izraelite avancojnë pranë Quneitras të Sirisë / AA
16 orë më parë

Forcat izraelite hynë të martën në dy qytete të Quneitras veriore, në jugperëndim të Sirisë, në shkeljen më të fundit të sovranitetit sirian.

Televizioni shtetëror Alikhbaria Syria njoftoi në një postim në platformën amerikane X se “një patrullë e forcave pushtuese izraelite hyri në qytetin Turnejeh, në veri të Quneitras.” Sipas raportit, patrulla “u ndal në sheshin e qytetit përpara se të vazhdonte drejt qytetit Hader, në veri të Quneitras”, pa dhënë detaje të tjera.

Kanali në fjalë gjithashtu raportoi se një tjetër autokolonë ushtarake izraelite u zhvendos nga Tel al-Ahmar al-Gharbi drejt periferisë së fshatit Al-Asbah, në jug të Quneitras, duke shkaktuar pritje të tensionuar mes banorëve.

Të sugjeruara

Pas rënies së regjimit të Bashar al-Asadit në fund të vitit 2024, Izraeli zgjeroi pushtimin e Lartësive të Golanit duke marrë zonën e çmilitarizuar të tamponit, një veprim që shkeli marrëveshjen e vitit 1974 për ndarjen e forcave me Sirinë.

Izraeli ka kryer gjithashtu qindra sulme ajrore që kanë shënjestruar objekte dhe pajisje ushtarake në të gjithë Sirinë, përfshirë avionë luftarakë, sisteme raketore dhe instalime të mbrojtjes ajrore, sipas raporteve.


BURIMI:TRT Balkan dhe Agjencitë
Eksploro
Situatë alarmante me zjarret në Shqipëri, evakuohen banorët e Delvinës
Regjistrohen 51 vatra zjarri në Kosovë, ndërhyn edhe KFOR-i
Alarm i kuq për 14 provinca në Francë, temperaturat tejkalojnë 40 gradë Celsius
Erdoğan: Türkiye dhe Gjeorgjia do të punojnë “krah për krah” për bashkëpunim rajonal dhe paqe
Delegacioni i Hamasit viziton Egjiptin për negociata mbi armëpushimin në Gaza
BE-ja dhe partnerët ndërkombëtarë thirrje për veprime urgjente për të adresuar vuajtjet në Gaza
Tajvani raporton rastin e parë të etheve të lepurit pas 3 vitesh
Polonia regjistron mbi 550 përpjekje të paligjshme kufitare nga Bjellorusia në 72 orët e fundit
Gaza: Numri i palestinezëve të vrarë nga sulmet izraelite shkon në 61.600
Viktima e parë nga zjarret në Shqipëri, humb jetën një 80-vjeçar në Gramsh
Vritet një ushtar sirian gjatë një tentative për infiltrim nga grupi terrorist SDF në Aleppo
Shënohet 26 vjetori i themelimit të Doganës së Kosovës, diplomohen 107 oficerë doganorë
Evakuohet kampi i emigrantëve për shkak të valës së të nxehtit në Francë
Shqipëri, policia arreston një person në Tepelenë i cili dyshohet se dogji pesë stane
Kosovë, arrestohet i dyshuari për "krime lufte kundër popullatës civile"
Hidhini një sy TRT Global. Ndani komentet tuaja!
Contact us