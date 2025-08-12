LINDJA E MESME
2 minuta leximi
Vritet një ushtar sirian gjatë një tentative për infiltrim nga grupi terrorist SDF në Aleppo
Ministria e Mbrojtjes akuzon Forcat Demokratike Siriane (SDF), të udhëhequra nga YPG/PKK, për shkelje të marrëveshjeve përmes infiltrimeve, sulmeve me artileri dhe bllokimeve rrugësh në Aleppo.
Vritet një ushtar sirian gjatë një tentative për infiltrim nga grupi terrorist SDF në Aleppo
Vritet një ushtar sirian gjatë një tentative për infiltrim nga grupi terrorist SDF në Aleppo / AA
18 orë më parë

Një ushtar i ushtrisë siriane u vra gjatë një tentative për të shtypur një infiltrim nga Forcat Demokratike Siriane (SDF), të udhëhequra nga YPG/PKK, në Aleppo, në veri të Sirisë, njoftoi Ministria e Mbrojtjes të martën.

“Dy grupe të SDF tentuan të infiltronin pozicionet e ushtrisë siriane në zonën Tel Maaz, në lindje të Aleppos, rreth orës 2:35 të mëngjesit sipas kohës lokale”, tha zyra e medias së ministrisë në një deklaratë të publikuar nga agjencia shtetërore e lajmeve SANA.

Ministria bëri me dije se pas këtij “veprimi eskalues” u zhvilluan përleshje të ashpra, gjatë të cilave ushtari u vra.

U theksua se njësitë e ushtrisë, “në përputhje me rregullat e angazhimit”, shëmbyen zjarr, penguan tentativën e infiltrimit dhe detyruan forcat e SDF-së të tërhiqeshin në pozicionet e tyre origjinale.

Deklarata tha se eskalimi erdhi ndërsa forcat e SDF-së vazhdonin sulmet e rregullta me artileri ndaj pozicioneve të ushtrisë në Manbij dhe Deir Hafer.

Ministria akuzoi SDF-në për bllokimin e ndërprerë të disa rrugëve pranë rrethrrotullimit Lairamon në veriperëndim të Aleppos, duke injoruar marrëveshjet me qeverinë siriane.

Të sugjeruara

Ajo bëri thirrje që SDF-ja të respektojë marrëveshjet e nënshkruara, të ndalojë infiltrimet, sulmet me artileri dhe provokimet kundër personelit ushtarak dhe civilëve në qytetin e Aleppos dhe në zonën rurale lindore. U paralajmërua se veprimet e vazhdueshme “do të sillnin pasoja të reja.”

Më 10 mars, presidenca siriane njoftoi nënshkrimin e një marrëveshjeje për integrimin e SDF-së në institucionet shtetërore, duke riafirmuar unitetin territorial të vendit dhe duke refuzuar çdo përpjekje për ndarje.

SDF-ja është e dominuar nga grupi terrorist YPG, dega siriane e organizatës terroriste PKK.

Qeveria siriane ka intensifikuar përpjekjet e sigurisë që nga rrëzimi i Bashar al-Assadit vitin e kaluar pas 24 vjetësh në pushtet.

Assad, lideri i Sirisë për afro 25 vjet, u arratis në Rusi në dhjetor, duke përfunduar regjimin e Partisë Baath që ishte në pushtet që nga viti 1963. Një administratë e re tranzitore nën udhëheqjen e Presidentit Ahmad Al-Sharaa u formua në janar.

BURIMI:TRT Balkan dhe Agjencitë
Eksploro
Macron: Plani izraelit për zgjerim në Gaza "katastrofë e paparë"
OKB-ja dënon vrasjen e gazetarëve palestinezë nga Izraeli në Gaza
UNICEF: Rreth 11 milionë fëmijë në Nigeri janë në rrezik nga kequshqyerja
Numri i gazetarëve palestinezë të vrarë rritet në 238 pas vdekjes së një reporteri tjetër në Gaza
Kroaci, vazhdon ndërhyrja ndaj zjarrit i cili po përhapet me shpejtësi
Spanja thotë se nuk do ta “njohë kurrë” aneksimin e njëanshëm të Gazës dhe Bregut Perëndimor
Ministri turk i Mbrojtjes takon ministrin e Zhvillimit Rajonal të Kosovës
Padi penale kundër një ushtari izraelit i cili vizitoi Slloveninë për pushime
Numri i gazetarëve palestinezë të vrarë rritet në 238 pas vdekjes së një reporteri tjetër në Gaza
Prishtinë, Osmani priti në takim drejtorin gjerman për Ballkanin Perëndimor, Reiffenstuel
Shqipëria shpreh solidaritet me Türkiyen për tërmetin më 10 gusht
Putin, udhëheqësi i parë rus që viziton Alaskën, e cila në vitin 1867 iu shit ShBA-së
Kryeministri Albanese: Australia do ta njohë Palestinën në shtator
Liga e Kampionëve: Shkëndija nesër në transfertë ndaj Qarabağut në Azerbajxhan
Rusia thotë se 3 persona u vranë nga sulmet me dronë të Ukrainës
Hidhini një sy TRT Global. Ndani komentet tuaja!
Contact us