Një ushtar i ushtrisë siriane u vra gjatë një tentative për të shtypur një infiltrim nga Forcat Demokratike Siriane (SDF), të udhëhequra nga YPG/PKK, në Aleppo, në veri të Sirisë, njoftoi Ministria e Mbrojtjes të martën.
“Dy grupe të SDF tentuan të infiltronin pozicionet e ushtrisë siriane në zonën Tel Maaz, në lindje të Aleppos, rreth orës 2:35 të mëngjesit sipas kohës lokale”, tha zyra e medias së ministrisë në një deklaratë të publikuar nga agjencia shtetërore e lajmeve SANA.
Ministria bëri me dije se pas këtij “veprimi eskalues” u zhvilluan përleshje të ashpra, gjatë të cilave ushtari u vra.
U theksua se njësitë e ushtrisë, “në përputhje me rregullat e angazhimit”, shëmbyen zjarr, penguan tentativën e infiltrimit dhe detyruan forcat e SDF-së të tërhiqeshin në pozicionet e tyre origjinale.
Deklarata tha se eskalimi erdhi ndërsa forcat e SDF-së vazhdonin sulmet e rregullta me artileri ndaj pozicioneve të ushtrisë në Manbij dhe Deir Hafer.
Ministria akuzoi SDF-në për bllokimin e ndërprerë të disa rrugëve pranë rrethrrotullimit Lairamon në veriperëndim të Aleppos, duke injoruar marrëveshjet me qeverinë siriane.
Ajo bëri thirrje që SDF-ja të respektojë marrëveshjet e nënshkruara, të ndalojë infiltrimet, sulmet me artileri dhe provokimet kundër personelit ushtarak dhe civilëve në qytetin e Aleppos dhe në zonën rurale lindore. U paralajmërua se veprimet e vazhdueshme “do të sillnin pasoja të reja.”
Më 10 mars, presidenca siriane njoftoi nënshkrimin e një marrëveshjeje për integrimin e SDF-së në institucionet shtetërore, duke riafirmuar unitetin territorial të vendit dhe duke refuzuar çdo përpjekje për ndarje.
SDF-ja është e dominuar nga grupi terrorist YPG, dega siriane e organizatës terroriste PKK.
Qeveria siriane ka intensifikuar përpjekjet e sigurisë që nga rrëzimi i Bashar al-Assadit vitin e kaluar pas 24 vjetësh në pushtet.
Assad, lideri i Sirisë për afro 25 vjet, u arratis në Rusi në dhjetor, duke përfunduar regjimin e Partisë Baath që ishte në pushtet që nga viti 1963. Një administratë e re tranzitore nën udhëheqjen e Presidentit Ahmad Al-Sharaa u formua në janar.