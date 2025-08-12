Presidenti i ShBA-së, Donald Trump, tha se Izraeli duhet të vendosë për hapin e tij të radhës, por theksoi se Hamasi “nuk mund të qëndrojë” në Gaza.
Duke folur në telefon për median Axios rreth sulmeve të Izraelit mbi Gazën, Trump nuk e deklaroi qartë se do të mbështeste vendimin e kryeministrit izraelit Benjamin Netanyahu për të pushtuar Gazën. Megjithatë, ai tha se nuk beson që Hamasi do të lirojë pengjet në rrethanat aktuale.
Trump tha se Izraeli duhet të vendosë çfarë do të bëjë më pas dhe nëse do ta lejojë Hamasin të qëndrojë në Gaza, por sipas tij, Hamasi “nuk mund të qëndrojë” aty, raportoi Axios.
Netanyahu deklaroi të dielën se ushtria e tij do të pushtojë qytetin e Gazës “mjaft shpejt”, duke shtuar se dëshiron një “administratë civile” në enklavën palestineze.
“Ne kemi bërë shumë. Rreth 70 deri 75 për qind e Gazës është nën kontrollin izraelit, por kemi dy bastione të mbetura”, tha ai, duke aluduar për qytetin e Gazës dhe kampet qendrore në Al-Mawasi, në jug të Gazës.
Të premten, Kabineti i Sigurisë së Izraelit miratoi planin e Netanyahut për të pushtuar plotësisht qytetin e Gazës, gjë që shkaktoi reagime të ashpra ndërkombëtare nga qeveri dhe organizata të të drejtave të njeriut.
Kryeministri izraelit tha se plani i tij synon çarmatimin e Hamasit, lirimin e të gjithë pengjeve izraelite, demilitarizimin e Gazës, ruajtjen e kontrollit të sigurisë nga Izraeli dhe krijimin e një administrate civile joizraelite.
Ai tha se plani përfshin krijimin e një zone tampon në kufirin e Gazës me Izraelin dhe “një administratë civile joizraelite” për të drejtuar enklavën.
Netanyahu pretendoi se administrata e planifikuar do të drejtohet nga palë të treta, “jo nga Hamasi apo Autoriteti Palestinez”, pa dhënë më shumë detaje.
Izraeli i ka mbajtur të gjitha pikat kufitare të Gazës të mbyllura që nga 2 marsi, duke bllokuar autokolonat me ndihma, pavarësisht qindra kamionëve që presin në kufi. Vetëm sasi të vogla janë lejuar të hyjnë, shumë më pak se niveli i nevojshëm për të shmangur urinë.
Programi Botëror i Ushqimit thotë se një e treta e popullsisë së Gazës ka kaluar disa ditë pa ngrënë, duke e quajtur situatën “të paprecedentë” për nga niveli i urisë dhe dëshpërimit. OKB-ja vlerëson se qindra kamionë ndihmash duhet të hyjnë çdo ditë për t’i dhënë fund urisë së shkaktuar nga bllokada dhe lufta.
Izraeli po përballet me zemërim në rritje për luftën e tij vdekjeprurëse në Gaza, ku më shumë se 61.400 persona janë vrarë që nga tetori 2023.
Muajin e kaluar, grupet izraelite për të drejtat e njeriut B’Tselem dhe Physicians for Human Rights-Israel akuzuan Izraelin për gjenocid në Gaza, duke përmendur shkatërrimin sistematik të shoqërisë palestineze dhe çmontimin e qëllimshëm të sistemit shëndetësor në territor.
Në nëntorin e kaluar, Gjykata Ndërkombëtare Penale lëshoi urdhërarreste për Netanyahun dhe ish-ministrin e tij të Mbrojtjes, Yoav Gallant, për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit në Gaza.
Izraeli gjithashtu po përballet me një proces për gjenocid në Gjykatën Ndërkombëtare të Drejtësisë për luftën në këtë enklavë.