LUFTA NË GAZA
Nëntë palestinezë të vrarë nga sulmet e reja izraelite në qytetin Gaza dhe Khan Younis
Sipas burimeve mjekësore, ushtria izraelite shënjestroi një shtëpi dhe një tendë ku strehoheshin civilë të zhvendosur në Rripin e Gazës.
Nëntë palestinezë të vrarë nga sulmet e reja izraelite në qytetin Gaza dhe Khan Younis / AP
13 orë më parë

Të paktën edhe nëntë palestinezë u vranë nga ushtria izraelite në veri dhe jug të Gazës të martën, raportuan mediat lokale.

Sipas burimeve mjekësore nga Kompleksi Mjekësor Nasser, pesë trupa u transferuan në spital, së bashku me disa persona të tjerë të plagosur, pasi një sulm izraelit goditi një tendë ku strehoheshin civilë të zhvendosur në Al-Mawasi, Khan Younis, raportoi agjencia shtetërore e lajmeve WAFA.

Katër persona të tjerë humbën jetën dhe disa të tjerë u plagosën nga një sulm izraelit ndaj një shtëpie në lagjen Zeitoun, në juglindje të qytetit Gaza, sipas mjekëve nga Spitali Baptist Al-Ahli.

Izraeli po përballet me dënime në rritje për luftën e tij gjenocidale në Gaza, ku ka vrarë gati 61.500 njerëz që nga tetori 2023.

Të sugjeruara

Në nëntorin e kaluar, Gjykata Ndërkombëtare Penale lëshoi urdhërarreste për kryeministrin izraelit Benjamin Netanyahu dhe ish-ministrin e tij të Mbrojtjes, Yoav Gallant, për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit në Gaza.

Izraeli po përballet gjithashtu me një proces për gjenocid në Gjykatën Ndërkombëtare të Drejtësisë për luftën e tij në këtë enklavë.


BURIMI:TRT Balkan dhe Agjencitë
