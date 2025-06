Lojtari i West Ham, Emerson Palmieri, bëri histori dhe u bë lojtari i parë që fitoi tre tituj të UEFA-s.

Me triumfin në finalen e Pragës kundër ekipit italian Fiorentina, Emerson ka fituar Ligën e Kampionëve dhe Ligën e Evropës me Chelsean, si dhe Ligën e Konferencës me West Hamin, që është një arritje mbresëlënëse.

Italiani ka pas emrit edhe trofeun nga Europiani i vitit 2020, si dhe Superkupën e Europës, që është një arritje vërtet mbresëlënëse.

Mes trajnerëve i vetmi me një arritje të tillë është Jose Mourinho.