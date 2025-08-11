11 Gusht 2025
Presidenti gjeorgjian Mikheil Kavelashvili do të kryejë një vizitë zyrtare dyditore në Türkiye, duke filluar të martën, në ftesë të Presidentit turk Recep Tayyip Erdoğan.
Në një deklaratë në rrjetet sociale të hënën, Drejtori i Komunikimit të Türkiyes, Burhanettin Duran tha se vizita do të përfshijë diskutime mbi hapat për të forcuar bashkëpunimin në të gjitha fushat me partnerin strategjik Gjeorgjinë, si dhe shkëmbim pikëpamjesh mbi zhvillimet aktuale rajonale dhe globale.
BURIMI:TRT Balkan dhe Agjencitë