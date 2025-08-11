11 Gusht 2025
Presidenti i Türkiyes, Recep Tayyip Erdoğan zhvilloi bisedë telefonike me kryeministrin e Armenisë, Nikol Pashinyan me kërkesë të palës armene.
Sipas një postimi në llogarinë e mediave sociale të Drejtorisë së Komunikimit të Presidencës, gjatë bisedës u diskutuan bisedimet e paqes midis Armenisë dhe Azerbajxhanit.
Të sugjeruara
Erdoğan përgëzoi kryeministrin armen Pashinyan për marrëveshjen e arritur me Azerbajxhanin, duke theksuar se vullneti i paraqitur për paqe është i vlefshëm për paqen rajonale dhe se ky hap duhet të përkthehet në veprime konkrete.
Presidenti Erdoğan deklaroi se bisedimet teknike do të vazhdojnë për të çuar përpara procesin e normalizimit midis Türkiyes dhe Armenisë, dhe se përpjekjet në këtë drejtim do të vazhdojnë.
BURIMI:TRT Balkan dhe Agjencitë