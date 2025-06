Nga njëra anë është e drejta për privatësi dhe pavarësi e çdo personi, dhe nga ana tjetër është shqetësimi prindëror dhe dëshira për të mbrojtur fëmijën e vet.

Çfarëdo që të vendosni, cilindo aplikacion ose pajisje që përdorni, fillimisht duhet të keni një marrëdhënie besimi me fëmijën tuaj. Ky gjurmim do të jetë vetëm për situata emergjente, që ju nuk do të abuzoni me privatësinë e tyre, sepse përndryshe ata mund të fikin telefonin ose pajisjen e tyre gjurmuese.

Për përdoruesit e Android

Aktivizo aplikacionin Family Link dhe aktivizo opsionin e ndarjes së vendndodhjes GPS. Gjithashtu, funksionon me pajisje të shumta për çdo fëmijë që ka një pajisje të përshtatshme.

Vetë sistemi ka një opsion për mbikëqyrjen prindërore të aplikacioneve dhe aksesin në përmbajtjen që ka fëmija. Fëmija mund të përdorë shërbimin për të ndarë vendndodhjen përmes Google Maps me prindërit përmes opsionit të Grupit Familjar.

Sigurohuni që të zgjidhni opsionin me saktësi të lartë për përcaktimin e vendndodhjes. Ju gjithashtu mund të shtoni shënues vendndodhjeje, të tilla si shtëpia, shkolla, vendet ku frekuentoni dhe adresa të tjera të rëndësishme.

Një mjet i dobishëm është edhe njoftimi për ndryshimin e vendndodhjes që merrni, për shembull, kur fëmija arrin në shkollë ose kthehet në shtëpi.

Për përdoruesit e iPhone

Procedura është e ngjashme për përdoruesit e iPhone përmes aplikacionit "Find My" në seksionin e cilësimeve, zgjidhni pajisjen dhe emrin e përdoruesit dhe zgjidhni ndarjen e vendndodhjes.

Anëtarët e familjes që kanë qasje në këtë aplikacion mund të shohin vendndodhjen, statusin e pajisjes, nëse është në linjë ose jashtë linje, të aktivizojnë një alarm në pajisje për ta lokalizuar atë, ta shënojnë pajisjen si të humbur dhe ta kyçin në distancë nëse një kod kalimi është vendosur më parë për hyrje.

Gjurmuesit dhe etiketat GPS

Gjurmuesit dhe etiketat e reja GPS u krijuan për të lokalizuar artikujt tuaj. Shembujt janë bashkëngjitur me kuletat, zinxhirët e çelësave, çantat e shpinës etj.

Por, ato po përdoren gjithnjë e më shumë për të gjurmuar dhe gjetur fëmijët ose kafshët shtëpiake.

Rekomandimi është të përdorni gjurmues dhe etiketa që funksionojnë në një sinjal GPS dhe të mos mbështeten vetëm në një lidhje Bluetooth me pajisjen kryesore, si p.sh. smartphone, tablet ose laptop.

Është mirë t'i fshihni në një veshje, për shembull në një xhaketë ose këpucë, të cilat fëmijët zakonisht i veshin, në çantat e shkollës dhe të jenë të fshehura. Në atë rast gjurmuesi do të japë një sinjal GPS edhe nëse pajisja kryesore bie, fiket ose shkatërrohet.