Me protestat në gjithë Slloveninë, fermerët tregojnë për situatën e tyre të paqëndrueshme. Ata bën thirrje për riorganizimin e një proteste të madhe gjithësllovene. Në të njëjtën kohë, nëpërmjet protestës, organizatat bujqësore do ta kthejnë vëmendjen në një situatë të paqëndrueshme si për bujqësinë ashtu edhe për ekonominë. Ata parashikojnë një përshkallëzim të organizuar të aktiviteteve protestuese nëse deri të martën nuk takohen me ministrin e Financave Klemen Boshtjanqiq.

Përkatësisht, organizatat bujqësore që protestojnë në Gornja Radgona, Murska Sobota, Celje dhe Ptuj, dhe pasdite edhe në rajonin e Dolenjskës, do të vënë në dukje gjendjen e paqëndrueshme si në aspektin e kushteve për bujqësi ashtu edhe në atë ekonomik.

Ata njoftuan gjithashtu për një përshkallëzim të organizuar të aktiviteteve protestuese nëse nuk takohen me ministrin e financave Klemen Boshtjançiç deri të martën e ardhshme.

Mospjesëmarrja e tij në debatin për tatimet ishte arsyeja që organizatat bujqësore e bojkotuan takimin.

“Sigurisht, ne ndjemë se tema që kishim, që është taksimi i përfitimeve për kushte të vështira kultivimi, nuk kishte kuptim të flitet vetëm me Ministrinë e Bujqësisë”, tha Roman Zvegliq, kryetar i Dhomës së Bujqësisë dhe Pylltarisë.

Fermerët formulojnë kërkesa shtesë

Protestës i është bashkuar edhe fermeri i ri Marko Kreft. Siç thotë ai, po formulojnë kërkesa shtesë që duan t'i shtojnë në listën e kërkesave negociuese ndaj qeverisë, e ndër to janë mbrojtja e tokës bujqësore, reduktimi i burokracisë dhe ndër të tjera tërheqja e përhershme prej katër për qind të papunësinë.

“Ata thjesht na vendosin kufizime të reja dhe na kufizojnë në vendin tonë. Me kufizime të caktuara në bujqësi, ende na e lënë tokën, ne mbajmë tatimin, mbajmë të ardhurat kadastrale dhe nuk mund të mbjellim asgjë atje dhe pastaj na lënë tokën. Dhe ju duhet t'i paguani taksat shtetit", tha Kreft.

Befasia e fundit e pakëndshme është ulja me 30 për qind e pagesave për disa masa klimatike agro-ekologjike. Fermerët janë të pakënaqur edhe me vonesën e vazhdueshme të negociatave me Qeverinë. Në një vit, që nga protesta e vitit të kaluar në Lubjanë, nuk kanë negociuar asnjë kërkesë që të themi se është kontrolluar dhe zgjidhur, apo se janë të kënaqur me të. Kjo është arsyeja pse gjithçka është gati për një protestë më të madhe.

Nga terreni vijnë thirrje për organizatat bujqësore për riorganizimin e një proteste të madhe gjithësllovene. Sipas Zvegliqit, negociatorët duan të arrijnë një zgjidhje në tavolinë, por në të njëjtën kohë gjithçka është gati për një protestë të madhe dhe sipas tij varet nga qeveria nëse kjo do të ndodhë.